The Best: Arrasó Argentina con presencia peronista

Argentina arrasó en la entrega de los premios The Best de la FIFA con presencia peronista encabeza por el hincha conocido como "El Tula".

También el foco estuvo puesto en los más de 4 millones de ciudadanos que salieron a las calles en Buenos Aires para recibir al equipo que se apropió del título.

“Los hinchas argentinos viajaron en masa a Qatar para apoyar de manera incondicional a su Selección, que acabó proclamándose campeona del mundo, y millones de aficionados recibieron a sus héroes en Buenos Aires”, fue el motivo de la FIFA para premiar por primera vez a la hinchada Albiceleste.

Es que algunos testigos oriundos de otros países del mundo, siempre destacaban que “el argentino vive el fútbol de otra manera” y es que esa es la verdad.

Culturalmente es una pasión, algo que fue transmitido de generación en generación “algo que no se puede explicar” para muchos.

Hay que mencionar que “El Tula” subió al escenario para recibir el galardón con el bombo que le regaló el expresidente de la nación, Juan Domingo Perón, con la simbología del justicialismo aunque no cantó la marcha peronista. Además, la Selección Argentina nunca quiso estar vinculada a la política.

ARGENTINA GANA EL FIFA THE BEST A LA MEJOR HINCHADA DEL MUNDO TULA PREMIO EL PREMIO EN PARÍS

Mientras tanto, el rosarino Lionel Messi se coronó como el nuevo The Best de la FIFA a “Mejor Jugador” del mundo 2022, al imponerse sobre Karim Benzema y Kylian Mbappé y sumó su segundo galardón de la distinción otorgada por el organismo, tras lograrlo en 2019.

El capitán y símbolo de la Selección Argentina entró al podio de los más ganadores de la distinción junto a Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y el polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021), mientras que con una sola premiación aparecía el mediocampista de Croacia Luka Modric (2018).

“La Pulga”, que tuvo un año productivo en el Paris Saint-Germain (PSG), viene de consagrarse campeón del mundo con la albiceleste y conquistar la Finalissima contra Italia.

El 2022 del rosarino fue soñado. Si bien quedó lejos en su marca de goles, ya que anotó 35 en 51 partidos, logró conquistar el tercer trofeo mundialista para Argentina.

Su llegada al PSG no fue sencilla, pero con el correr de los partidos se acopló al funcionamiento del equipo y durante el año calendario repartió 27 asistencias y anotó en 28 oportunidades, logrando así el título de la Ligue 1 de Francia.

Ya en el Mundial, lo de Messi fue exorbitante, fue el líder futbolístico de la Selección argentina, su presencia se hizo sentir fuerte a lo largo de los sietes cotejos que afrontó para alcanzar la gloria y su aporte goleador fue ante Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y un doblete a Francia en la final.

Además de obtener la gloria máxima, Messi destrozó innumerables récords durante la competencia, pero el más relativo fue ser el primer futbolista en la historia en convertir goles en todos los encuentros mano a mano.

El capitán de Argentina, fue elegido por la FIFA como el jugador más valioso del Mundial de Qatar 2022 y a su gran año, le sumó el premio The Best, el que lo convierte en el más ganador al igual que en Balones de Oro, de los cuales ostenta siete.

MESSI es el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO: El capitán argentino se lleva el The Best | Premios FIFA

En tanto, el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue galardonado como el “mejor arquero del mundo”, tras su destacada actuación durante el Mundial de Qatar 2022, que concluyó con la Selección argentina como campeona del mundo.

El jugador del Aston Villa logró se impuso ante Yassine Bounou de la Selección de Marruecos, el belga Thibaut Courtois, guardameta del multicampeón Real Madrid.

El guardavalla de la “Scaloneta” tuvo un desempeño superlativo en momentos claves durante el Mundial y fue fundamental en la final ante Francia, encuentro en el que salvó Argentina en el último segundo tapando un increíble e inolvidable mano a mano a Kolo Muani, para llevar la definición a los 12 pasos, en el nuevamente agigantó su figura y contuvo un remate.

En un premio que reconoce la temporada -entre club y selección- del mejor portero del fútbol mundial, el ex Independiente hizo los deberes para ser el ganador del mismo con un regular 2022 en el Aston Villa donde salvo al equipo de muchas goleadas y de pérdidas de puntos que hubiesen decretado el segundo descenso del equipo londinense al Championship a mitad del año pasado.

A pesar de su rendimiento en su club, el “porque” de la conquista del marplatense está en su actuación con la camiseta argentina la cual no le peso dese su debut el 3 de junio de 2021 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar. Desde ahí, el portero de 30 años demostró que nació para defender el arco de la “Albiceleste” y, con tapadas claves tanto en partido como en penales, se convirtió en un baluarte del proceso de Lionel Scaloni que tuvo un inicio soñado con una Copa América en Brasil donde el ex Arsenal forjó su figura en las semifinales ante Colombia.

Con un comienzo prometedor en la Argentina en el 2021, sin lugar a dudas el 2022 fue el año de la explosión de todo el potencial que tenía guardado el “Dibu” desde su ida con sus 17 años a Londres.

El joven introvertido que se cansó de luchar por su consideración en los “Gunners” y que pasó por muchas cesiones en el ascenso inglés, tuvo un año en el que se transformó en un personaje amado y odiado en el mundo del fútbol por su personalidad pero, en lo que importa y a lo que el deporte respecta, el formado por Miguel Ángel Santoro fue clave en la conquista de la Finalissima en Wembley ante Italia donde mantuvo la valla invicta y, en la mayor cita del fútbol mundial con lugar en Qatar, el marplatense fue clave en las tandas de penales ante Países Bajos en cuartos y Francia en la final aunque, lo que lo catapulta a llevarse este reconocimiento, es su histórico mano a mano con Randal Kolo Muani en el minuto 123 de dicha final del Mundo que fue importante para que el equipo argentino sea campeón y el guardián de los tres palos se quede con el “Guante de Oro” a mejor arquero del certamen.

Este reconocimiento es el primero para la historia del fútbol nacional y, con el mismo, Emiliano Martínez sube al podio del Olimpo del deporte argentino aún con mucho camino que recorrer con la “Albiceleste” donde, en lo inmediato, le tocará revalidar el título de campeón de América y mejor arquero de la competición continental en la próxima edición de Estados Unidos 2024.

DIBU MARTÍNEZ GANA EL FIFA THE BEST AL MEJOR ARQUERO DEL MUNDO SU EMOTIVO DISCURSO EN PARÍS

Por otro lado, el técnico del seleccionado argentino Lionel Scaloni fue reconocido como el “mejor técnico del mundo” y relegó en el podio a Carlo Ancelotti (Real Madrid) y Pep Guardiola (Manchester City).

Scaloni fue el encargado de comandar a su equipo a una serie de éxitos en el último año y medio, en el que destacó la obtención del Mundial de Qatar 2022, merito más que suficiente para imponerse ante sus rivales en la terna.

“Quiero agradecerles a los jugadores, a los 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiésemos podido conseguir nada. Al presidente de la AFA por permitirme ser entrenador de esta selección maravillosa, a todo mi cuerpo técnico, que más que cuerpo técnico son amigos. Eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, ver esa gente emocionada en las calles, disfrutando, no tiene precio. Los jugadores han jugado para ellos”, fueron las palabras de Scaloni tras recibir el premio.

El oriundo de Pujato logró otro título a su vitrina personal y, como grupo, agigantó aún más su figura, ya que es el primer entrenador argentino en lograr la distinción.

Atrás quedaron Ancelotti, quien con el Real Madrid en el año calendario logró La Liga y la Champions League; mientras que Guardiola, un escalón más abajo, obtuvo la Premier League de Inglaterra con un alto nivel futbolístico.

Lionel Scaloni acordó en las primeras horas de la tarde de este mismo lunes (27/02) su continuidad al frente de la dirección técnica de la Selección Argentina hasta el Mundial 2026.

Luego de varios meses de negociación, la cuenta oficial del seleccionado oficializó la renovación del contrato del DT hasta el Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Confirmado: Hay Scaloni para rato ¡Seguimos!”, anunció la cuenta de la Selección Argentina.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, también utilizó sus redes sociales para ratificar el acuerdo con el entrenador santafesino.

“Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva. Seguimos afianzando el proyecto de selecciones nacionales, junto a Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo”, publicó “Chiqui” Tapia.

Tapia adjuntó al mensaje una foto junto a Scaloni en la reunión que mantuvieron en París en la previa de la gala de los Premios “The Best”.

Scaloni seguirá al frente del equipo nacional junto a Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala y Matías Manna, como ayudantes, más Luis Martín como preparador físico y Martín Tocalli como entrenador de arqueros.

Para rearmar el cuerpo técnico se sumará un nuevo preparador físico alterno ante la salida de Rodrigo Barrios, quien se fue a trabajar a Malasia.

Con la continuidad de Scaloni asegurada, el próximo paso del seleccionado argentino será anunciar los partidos amistosos para la próxima ventana FIFA de Marzo.

Argentina celebrará el título mundial obtenido el pasado 18 de diciembre en Qatar con dos amistosos en la Argentina.

El primero será el jueves 23 de marzo en el estadio Monumental de River Plate contra Panamá.

Luego, la “Albiceleste” jugará ante Curazao el 27 ó 28 de marzo, posiblemente en Santiago del Estero, según confirmó este mismo lunes (27/02) el presidente de la AFA en la previa de los Premios The Best, en París.

Las negociaciones entre Lionel Scaloni y Claudio Tapia comenzaron a fines de septiembre, en la previa del Mundial de Qatar.

El 28 de septiembre Tapia anunció en su cuenta de Twitter la continuidad del DT hasta 2026 en el medio de la última gira de preparación por Estados Unidos pero por distintos motivos la firma se retrasó.

Luego de la conquista de la tercera estrella, tanto Tapia como Scaloni ratificaron ese acuerdo “de palabra” en reiteradas oportunidades pero en el medio trascendieron de ambos lados las importantes diferencias económicas que existían para renovar el vínculo.

Luego de más tres meses y en el primer encuentro cara a cara entre el presidente y el entrenador, la AFA oficializó la renovación del contrato hasta la finalización de la participación de la Argentina en el próximo Mundial.

Lionel Scaloni, de 44 años, asumió como entrenador del seleccionado argentino en septiembre de 2018 en reemplazo de Jorge Sampaoli, a quien acompañó como parte del cuerpo técnico en el Mundial de Rusia 2018.

Tras el tercer puesto en la Copa América Brasil 2019, el oriundo de Pujato fue ratificado en el cargo y estuvo al frente del equipo en las Eliminatorias sudamericanas.

En 2021, Scaloni conquistó la Copa América que se desarrolló nuevamente en Brasil luego de vencer a Brasil por 1-0 en la final en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El DT que logró cortar la racha de 28 años sin títulos en el seleccionado mayor también condujo al equipo a un histórico invicto de 36 partidos y ganó con autoridad y un fútbol brillante la Finalissima contra Italia (3-0) en junio de 2022.

En la Copa del Mundo de Qatar, Lionel Scaloni lideró al equipo capitaneado por Lionel Messi a la tercera estrella de la “Albiceleste” luego de 36 años.

LIONEL SCALONI GANA EL FIFA THE BEST AL MEJOR ENTRENADOR DEL MUNDO EL DISCURSO DEL DT EN PARÍS

