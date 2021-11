Radio Rivadavia y Radio Mitre, en puja por Jonatan Viale

¿Qué pasa con Jonatan Viale?

"El que no firmó es Jonatan Viale. Habíamos dicho que Radio Mitre lo quiere para reemplazar a Longobardi, vamos a ver qué es lo que pasa. A todo el mundo que le pregunta, él le contesta: 'No, yo no quiero levantarme tan temprano, no me quiero acostar tan temprano'. Pero parece que está negociando", anunció la periodista de chimentos, Laura Ubfal, en Gossip.

Si bien, es un hecho que el periodista todavía no se sentó a dialogar la renovación de su contrato con Radio Rivadavia, -lo que hace crecer los rumores de su posible arribo a Mitre- hay que resaltar la información que brindó Pablo Montagna en La Nación Espectáculos:

En el caso de Jonatán Viale (conduce de 15 a 17 Pan y Circo), su contrato sigue vigente para todo el 2022

Recordemos que Radio Mitre viene de sufrir la renuncia de su máxima figura y tiene por delante el desafío de sostener ese 55% de share que medía Longobardi y las elecciones presidencial del 2023 -algo sumamente relevante para el Grupo Clarín- por lo que se debe analizar muy bien quién debe ser la persona ideal para reemplazar al conductor de Cada Mañana.

Y el apuntado es Jonatan Viale. Sin embargo, su contrato vigente con Radio Rivadavia es una de las principales trabas para Radio Mitre a la hora de querer incorporarlo. Veremos cómo se resolverá en las próximas semanas

Mientras tanto, Pablo Montagna también anunció que, dentro de estos días, las autoridades de Rivadavia se sentarán a negociar la continuidad de"Luis Majul, Débora Plager, y Rolando Hanglin, como así también la programación del fin de semana, dónde se destacan Fernando Carnota, Guadalupe Vázquez, Carolina Amoroso, y Lucas Morando entre otros".