Los K estallaron contra Jonatan Viale por su entrevista a Macri

Luego de prestar declaración en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el ex presidente Mauricio Macri estuvo en La Nación + en donde habló, entre otras cosas, sobre su episodio con el cronista de C5N, Nicolás Munafó. Sin embargo, quien se llevó todas las críticas no fue el ex jefe de Estado sino el periodista Jonatan Viale, quien entrevistó al líder del PRO junto a Laura Di Marco.