Macri admitió que estudia una alianza con Milei para 2023

“Otra tarea que tenemos por delante es estar listos y unificados en la visión de lo que hay que hacer. Creo que, en 2023, con tanta gente en situación de pobreza, nosotros no podemos andar con cosas graduales. Tenemos que hacer reformas en el momento cero que garanticen empleo en el corto y mediano plazo. Ahora vamos a tener el apoyo de la gente”, añadió el líder del PRO.

En otro tramo de la entrevista el ex presidente habló del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y en ese sentido fue consultado sobre el apodo que le puso la oposición de "ventajita Massa".

“Sergio Massa no es una persona que ha sido confiable, tampoco ha sido confiable el Presidente”, dijo.

Y agregó: “Actúa de esa manera -por ventajita-. Yo lo llevé con toda mi mejor disposición a Davos y le dije que si quería ser Presidente lo sería, que debía ser una persona confiable. Y uno es confiable cuando sostiene su palabra, aun cuando no le conviene más. Si hago todo el tiempo que a mí me conviene, entonces no podés liderar”.

"NO TENGO UNA DECISIÓN TOMADA RESPECTO AL 2023" | El expresidente Mauricio Macri se refirió a la posibilidad de presentarse como candidato a presidente en el 2023.



Alberto Fernández y el G20

Por otro lado, Mauricio Macri opinó respecto a la participación del presidente Alberto Fernández en el G20.

“Al Presidente lo vi con mucha tristeza, porque la política exterior que tiene la Argentina hoy es inexistente. Es la de alinearse con no democracias como Nicaragua o con dictaduras como Venezuela. Eso te genera el vacío, que te caigas del mundo, que no te consideren esos países que tiene un compromiso de verdad con los Derechos Humanos y no de discurso”, reflexionó.

Y se burló: “Eso es lo que vimos, ninguna bilateral importante. Eso de colgarse de todo el mundo, todos esos memes que están dando vueltas, agarraba a uno y a otro. Parecía un jugador de rugby tacleando presidentes por los pasillos, no es la forma”.

Incidente con C5N

Por último, el ex mandatario nacional fue consultado sobre el incidente que protagonizó con el micrófono y un periodista de C5N, a lo que Macri respondió:

“Se ve en las imágenes. Yo bajo del auto, con las tensiones que uno tiene en un momento así, porque sinceramente uno es un ser humano y veo una nube de micrófonos. Voy avanzando y veo que hay varios que tienen como patas y ese se me viene encima. Entonces lo agarro y lo trato de tirar”, explicó.

Y aseguró que en el momento no se dio cuenta qué medio de comunicación era ni el logo del micrófono.

“Ni vi. Ni vi qué micrófono era. Le pido disculpas porque el micrófono terminó en el agua. Pero la verdad es que lo que hice es tratar de evitar que el micrófono colisione con mi cabeza porque venía avanzando. Fue un segundo”, se excusó.

Además, Macri dijo que lamentaba mucho los comunicados de Adepa y Fopea: “Lamento, lamento mucho porque se ve que es un segundo. No es que estoy dialogando con un periodista y le saco el micrófono".

“Lo de Adepa me sorprendió muchísimo porque justo su presidenta acaba de decir que en los cuatro años nuestros hubo un comportamiento ejemplar con la prensa, así que no puede tomarse eso como un hecho de agravio a la prensa”, siguió, y reiteró: "fue un acto reflejo".