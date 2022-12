Por qué se va "El Pelado de Crónica TV", Esteban Trebucq

Tomé la decisión libre, sin ningún tipo de presiones de nadie, todo lo contrario. El canal, maravilloso, increíble, único, sensible, federal, comprometido. Este canal le cambia la vida a mucha gente. Y me la cambió a mi, tanto este canal como sus autoridades, que hicieron todo lo posible para que yo estuviera acá. Lo quiero decir antes de que se hablen pelotudeces Tomé la decisión libre, sin ningún tipo de presiones de nadie, todo lo contrario. El canal, maravilloso, increíble, único, sensible, federal, comprometido. Este canal le cambia la vida a mucha gente. Y me la cambió a mi, tanto este canal como sus autoridades, que hicieron todo lo posible para que yo estuviera acá. Lo quiero decir antes de que se hablen pelotudeces