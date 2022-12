Reaparece Cristina Kirchner para dar su último discurso

En tanto, la última aparición de Cristina Kirchner en un acto político fue en La Plata, cuando el kirchnerismo movilizó miles de militantes para darle un respaldo popular antes de que se conociera la sentencia.

Finalmente, Cristina Kirchner reaparecerá públicamente durante el encuentro en el partido bonaerense de Avellaneda, un acto que, según los organizadores será cerrado y "con mucho cuidado", por ser la primera presentación en público de Cristina tras la condena y su posterior anuncio de que no será candidata "a nada" el año que viene

image.png Cristina Kirchner hablará hoy junto a Jorge Ferraresi en Avellaneda.

Antes de que se exprese en público, recorrerá las instalaciones del Polideportivo Municipal Diego Armando Maradona. En lo formal durante la recorrida se inaugurará un microestadio de fútbol que se llamará Héctor 'Negro' Enrique. El ex campeón del mundo de la selección argentina, reconocido militante peronista, estará presente en el encuentro. También se inaugurarán el natatorio "Osvaldo Portas", el gimnasio "Pascual Pérez", el espacio multideportes "Miguel 'Ruso' Molnar" y el estadio "‘Beto’ Rodríguez".

Al acto irá la dirigencia política bonaerense, pero no habrá una movilización masiva, como se había pensado para la primera aparición de Cristina Kirchner tras la condena y de su decisión de no presentarse a las elecciones de 2023

Los que esperan que revea su decisión

En el peronismo tienen en claro que la decisión de la vicepresidenta afectó las estrategias políticas y electorales de la fuerza política. Y que ahora se trata de barajar y dar de nuevo. Entienden que llegó la hora de discutir cómo se reorganiza el espacio con Cristina Kirchner afuera de la cancha electoral y con un puñado de candidatos que no logran encolumnar a la mayoría del peronismo.

En el kirchnerismo aún hay algunos que esperan que Cristina Kirchner revea su decisión y compita el año que viene. Otros asumen que no se le puede pedir más a la dirigente política con más volumen del país. Se resignan a que tendrán que reordenar el espacio político sin el nombre propio que junta más votos dentro de todo el universo peronista.

Ayer, el intendente Jorge Ferraresi opinó que Cristina Kirchner hará "lo que tenga que hacer para que el Frente de Todos (FdT) triunfe" en las elecciones de 2023 y llamó a que cada sector que conforma la coalición oficialista a debatir para construir "una propuesta política" de cara a los comicios del año que viene.

"Cristina dijo que iba "a hacer lo que tenga que hacer' y me quedo con esa frase. Lo de no presentarse lo imagino como declaración desde la calentura, después de un partido en el cual te bombearon. Creo que su candidatura depende de lo que hagamos nosotros y cómo lo trabajemos", explicó el jefe comunal en declaraciones a la radio AM 530.

