Por mal rating: Jorge Rial dispara duro contra Adrián Suar

Con la primera edición del programa de Kaczka, El Trece procurará dejarle un piso favorable a Bienvenidos a bordo, el antiguo ciclo del conductor que quedó en manos de Laurita Fernández, que irá desde las 16:00 hasta las 17:15, horario de inicio del magazine de Fabián Doman.

image.png Jorge Rial, ex conductor de Intrusos y ahora nueva figura de C5N.

Frente a estos cambios repentinos, el conductor de Radio 10 se volcó a las redes como suele hacerlo y tuiteó al respecto:

Van cayendo programas de la tarde de @eltreceoficial. A uno lo liquidan el viernes. A otro le dan la posibilidad de irse o cambiar de horario. No encuentran el rumbo y no hay paciencia. El peor año de la emisora liderada por @ElchuecoSuar. Lejos Van cayendo programas de la tarde de @eltreceoficial. A uno lo liquidan el viernes. A otro le dan la posibilidad de irse o cambiar de horario. No encuentran el rumbo y no hay paciencia. El peor año de la emisora liderada por @ElchuecoSuar. Lejos

https://twitter.com/rialjorge/status/1499213821583544320 Van cayendo programas de la tarde de @eltreceoficial. A uno lo liquidan el viernes. A otro le dan la posibilidad de irse o cambiar de horario. No encuentran el rumbo y no hay paciencia. El peor año de la emisora liderada por @ElchuecoSuar. Lejos — JORGE RIAL (@rialjorge) March 3, 2022

Las críticas al Grupo América

Este suceso, no parece ser muy novedoso si nos ubicamos en los antecedentes del conductor de Argenzuela:

En el contexto negativo en el cual estuvo situado el Grupo América, proveniente de la ola de renuncias - donde figuraba la salida de Novaresio entre las principales-, Jorge Rial se subió a la polémica y apuntó contra el comandado por Daniel Vila.

“El último que apague la luz. Igual @Edenor no se las va a cobrar”, tuiteó Rial en el pasado respondiendo a la noticia de salida de Novaresio y la posible renuncia de Fantino.

Pero eso no es todo, sino que también disparó picante contra su ex programa, Intrusos, a pesar de que en Twitter también supieron pedir por su vuelta al frente del emitido por América TV:

“Es real que no instala agenda y no tiene la influencia de antes, que lo que decías en Intrusos explotaba, pero sigue siendo un programa de referencia (...) No lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa”.

De cara al futuro, esperaremos más controversias desde el ex conductor de América TV que sabe estar en el ojo de la tormenta.