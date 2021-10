Twitter pidió por la vuelta de Jorge Rial a Intrusos

"Háganlo por nosotros, es el momento de intrusos: The Last Dance", escribió un internauta en Twitter. La publicación pasó rápidamente los 10 mil "likes" y más usuarios se sumaron al pedido.

https://twitter.com/_lucaslannister/status/1450123455588978691 Háganlo por nosotros, es el momento de intrusos: The Last Dance pic.twitter.com/bReqnDQ7qH — LANNI. (@_lucaslannister) October 18, 2021

https://twitter.com/axelgxmxnxz/status/1450137215892393986 q embole igual q en semejante momento no estén los FOUNDING FATHERS de Intrusos (Rial y la Tauro) — Ax (@axelgxmxnxz) October 18, 2021

https://twitter.com/LautaroAndro/status/1450136134596526089 Hoy era el día para el verdadero Intrusos. Con Rial, Ventura, Tauro, Pallares. Sin deconstrucción. Datos inchequeables y chivos de pomadas para las hemorroides. — Lautaro Androszczuk (@LautaroAndro) October 18, 2021

https://twitter.com/m4rrshi/status/1450125493609529351 Porfa solo por hoy que a intrusos vaya JORGE RIAL necesito sentir que estoy en 2008 — lagarta (@m4rrshi) October 18, 2021

Por su parte, Jorge Rial se hizo eco de este pedido del público y publicó en su cuenta de Twitter: "El dream team. Marcábamos agenda. Teníamos info propia", escribió. "Que linda época aquella!!!!!", redactó en otro tuit recordando su gran equipo de trabajo compuesto por Marcela Tauro, Luis Ventura, Daniel Gómez Rinaldi y Luis Piñeyro.

"Hoy, por primera vez, extraño no estar en Intrusos para hacerme un pícnic con el affaire Wanda/Icardi. Igual lo voy a contar todo a las 17.30 en Radio 10", publicó en otro tuit.

En tanto, el chimentero se reconcilió con Ángel De Brito -con quien protagonizó varios cruces- y lo entrevistó en su programa Argenzuela para informar todo sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

En algún momento se había hablado de esto, pero era inchequeable, esto trascendió porque Wanda Nara quiso. Esto empezó porque Mauro Icardi la celó, ella le dio su celular y ahí ella encontró los mensajes en Telegram de la China Suárez. La que comienza con los mensajes es ella, tenía buena relación tanto con Wanda como con Icardi

"No creo que Wanda se separe de Icardi, no se van a divorciar. Ella sabe manejar muy bien los medios, creo que después de Susana es la más marketinera. Intenté hablar con Zaira, pero me dijo que no se iba a meter", contó.

"No hay muchas figuras como Wanda Nara. Próximamente va a venir a la Argentina", concluyó Ángel De Brito.

Como si se tratase de una devolución de gentilezas, Ángel De Brito invitó a Jorge Rial al programa Los Ángeles de la Mañana para seguir con la agenda: "Te espero mañana", afirmó. Por lo que todo parece indicar que el chimentero volverá a la televisión de la mano de El Trece luego de su salida de TV Nostra en América TV.