Jorge Rial volvió a criticar el rating de América TV

https://twitter.com/rialjorge/status/1445446511433707522 Me encanta la nueva moda de los/las panelistas que no generan opinión pero miran fijo a cámara con cara de especialista y hacen gestos. La mayoría paridos por las redes o la actuación. — JORGE RIAL (@rialjorge) October 5, 2021

Como sucede habitualmente, los usuarios de las redes sociales no le dejaron pasar tan fácil este ataque a su viejo canal y le volvieron a recordar su frustrado paso como conductor de TV Nostra:

“Cómo sangras por la herida, te echaron de América porque no hacías buen rating y ahora los defenestras, cómo es tu costumbre, la verdad te seguía, ahora me di cuenta que sos tal cual decían de vos, que lástima”, tuiteó @karimena.

“¡Todo para decir que a América le va mal!,¡¡ Soltar!!”, escribió @VeronicaGuerin3.

La salida de Jorge Rial de América TV

Recordemos que el periodista Jorge Rial anunció su llegada a Radio 10 luego de su frustrado paso como conductor de TV Nostra, su último ciclo en América TV. Tan malo fue esta experiencia que el programa no lograba alcanzar ni un punto de rating y era superado por la TV Pública en su franja horaria. Cabe destacar que el fracaso de Rial venía de la mano con el trágico año para América TV en las mediciones de audiencia.

A tan solo 2 meses de su estreno, el chimentero decidió pegar el portazo y abandonó TV Nostra. Lo curioso es que su discurso de despedida lo realizó sobre el final del envío y sus panelistas no estaban enterados de la decisión de Jorge Rial. Tanto Marina Calabró, Ángela Lerena, Diego Ramos como la producción creían que era remontable para, al menos, llegar a un piso de entre 2 y 4 puntos por noche. Sin embargo, para el ex Intrusos no era posible:

"Les pido mil disculpas a mis compañeros y a la producción. Me dieron una Ferrari y el problema es que la tenía que manejar yo. Bueno, chicos, la choqué", aseguró durante la última emisión de TV Nostra.