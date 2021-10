Natacha Jaitt, entre Jorge Rial, Lissa Vera y Nacho Viale

https://twitter.com/draianniello/status/1445896450823450630 Mañana declarará Lissa Vera por la causa de La muerte de Natacha Jaitt. Luego de que denunciáramos junto a @ulisesjaitt las contradicciones públicas de la misma, que no coinciden con su primer y única declaración testimonial, la justicia la cita a declarar. pic.twitter.com/t0bIX90yc3 — Silvana Ianniello (@draianniello) October 6, 2021

Lissa Vera:

Fue una situación horrible y muy triste que hasta el día de hoy me genera lágrimas. Prefiero no hablar del tema porque me hace mal, yo sufrí mucho y estaba embarazada en ese momento y es algo que todavía no supero, así que lo dejo ahí.

La cantante había sido señalada por Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, como el nexo con quienes estuvieron presentes la trágica noche en el salón de fiestas Xanadú, de Villa La Ñata: “La primera vez que los conoció fue por Lissa Vera, que la llevó a comer de canje ahí. Estaría bueno que ella nos cuente quiénes son ellos”.

Lissa Vera:

Se armó un circo siniestro alrededor de lo que verdaderamente pasó -que era una desgracia, que había fallecido mi amiga- en el que me metió en la bolsa y yo nunca entendí por qué, por qué su hija me insultaba a mí. Entonces, empecé a pensar dentro de todo ese dolor. Mi cara garpa, que digan 'van a meter presa a Lissa Vera' por cómplice de algo... Me parecía un disparate, no quería pensar eso, pero a la distancia, lo pienso. Me decían 'asesina, cómplice, entregadora'. Cosas horribles en un estado de embarazo, que no perdí mi bebé de pedo.

Mientras continúa este proceso judicial, cabe señalar que también se mantiene vigente la doble causa, una en el fuero civil y otra en el penal, derivada de la participación de Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1445750012441288707 "Jorge Rial":

Por documentos de los #PandoraPapers que indican que controló una sociedad offshore pic.twitter.com/KrXt8RsDaZ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 6, 2021

De acuerdo a lo que se filtra del expediente, en la sede penal, será citado a indagatoria Nacho Viale, nieto de Mirtha Legrand y productor general del programa de El Trece.

Se desconocen las restantes circunstancias de esa causa.