Polémica en TN: Por qué Sergio Lapegüe tuvo que disculparse

No digo más nada... ¿estaba armado el tipo? No digo más nada ... ¿estaba armado el tipo?

https://twitter.com/baires_news/status/1453553681316651013 Sergio Lapegüe fue repudiado en las redes sociales por un comentario transfóbico, cuando su compañero de piso, Sergio Chiarito, comentaba sobre el robo que sufrió un jugador del PSG por parte de un travesti pic.twitter.com/1m9UIZZDbr - BairesNews (@baires_news) 28 de octubre de 2021

Algunos apuntaron a Sergio Lapegüe, haciendo alusión a que el conductor no sabría que vivimos en el siglo XXI y que los comentarios como el de la chica trans generan atraso en la sociedad.

El conductor de un programa de América, Guido Zaffora, le salió al cruce en Twitter por el comentario: "Con cariño, no suma y en esta época resta mucho. Fueron 2 momentos muy feos de ver al aire. Abrazo!"

Sergio Lapegüe respondió a este mensaje público que le hizo Zaffora con un pedido de disculpas: "Disculpá si te molestó, mala mía".

Luego de esta situación, el periodista se tomó su tiempo para pedir disculpas públicas en su programa de TN:

Ayer yo cometí un error, hice un chiste que no tenía que haber hecho, por una noticia que había empezado a salir en los medios. Pido disculpas como lo hice en redes sociales, como lo he hecho en la radio, lo quiero hacer en este espacio porque a esta hora fue. Ayer yo cometí un error, hice un chiste que no tenía que haber hecho, por una noticia que había empezado a salir en los medios. Pido disculpas como lo hice en redes sociales, como lo he hecho en la radio, lo quiero hacer en este espacio porque a esta hora fue.

El conductor no dejó pasar la oportunidad para remarcar que él está abierto y aprendiendo día a día en esta "nueva sociedad".

Dije un chiste malo, soy un tipo de familia, tengo mis amigos, estoy aprendiendo a deconstruirme, por eso pido disculpas si ofendí a cualquier persona. Me arrepiento de haberlo dicho. Yo metí la pata, me equivoqué, pido perdón si ofendí (...) recibí muchos mensajes, también inmerecidos, porque uno puede tener errores, y yo tuve un error. Dije un chiste malo, soy un tipo de familia, tengo mis amigos, estoy aprendiendo a deconstruirme, por eso pido disculpas si ofendí a cualquier persona. Me arrepiento de haberlo dicho. Yo metí la pata, me equivoqué, pido perdón si ofendí (...) recibí muchos mensajes, también inmerecidos, porque uno puede tener errores, y yo tuve un error.