Otra fake news y doble desmentida de Pablo Echarri y LN+

"Estaba con mucho trabajo y este tipo de operaciones ya no influyen en mi estado de ánimo. Antes trataba de bajar la bronca que me cruzaba y tardaba un rato largo en desmentirlo. Como ya no me sucede esto y estas operaciones son verdaderamente burdas, siento que hay como un acuerdo para quienes los dan por hecho y quisieran que esas noticias sean reales", concluyó Echarri.

Por otro lado, el equipo de Chequeado se contactó tanto con AySA. La empresa dirigida por Malena Galmarini le indicó al medio que "esa factura nunca ingresó porque principalmente el Sr. Echarri no está dado de alta como proveedor de Agua y Saneamientos Argentinos S.A [AySA]".

Además, agregaron que "otro de los elementos que demuestran la falsedad de la factura radica en que ese tipo de montos no se corresponde con una Factura 'C’, como figura en la imagen que circula, sino que se corresponde con la denominada factura electrónica MiPyME".

En lo que respecta a la señal de noticias, fue el equipo de redes de LN+ el que se encargó de confirmar que la supuesta publicación era falsa. Sin embargo, esto resultaba fácilmente comprobable, puesto que la búsqueda en Google con los términos claves de la imagen no arrojó ningún resultado.

Por otro lado, ni en las cuentas oficiales del canal ni tampoco en su programación se hizo mención de este hecho, sin mencionar que los colores y el diseño del fake son diferentes a los posteos oficiales del medio.

