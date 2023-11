Idas y vueltas: Baby Etchecopar y Viviana Canosa confunden

Todavía estoy dudando. Voy a ir a votar, pero ninguno de los dos merece mi voto. Es probable que lo vote a Milei porque aunque sea un defectuoso político no está rodeado de la lacra asquerosa que tiene Massa. Yo lo podría a votar a Massa si hace el massismo, porque considero que es un tipo muy hábil para ser político y tiene las puertas de Estados Unidos abiertas Todavía estoy dudando. Voy a ir a votar, pero ninguno de los dos merece mi voto. Es probable que lo vote a Milei porque aunque sea un defectuoso político no está rodeado de la lacra asquerosa que tiene Massa. Yo lo podría a votar a Massa si hace el massismo, porque considero que es un tipo muy hábil para ser político y tiene las puertas de Estados Unidos abiertas

"Tiene muchas más cualidades que Milei, pero tiene a Máximo Kirchner, a Cristina, las escuchas (...) Por eso no voy a votar a Massa. Porque la dictadura de Cristina se tiene que terminar", afirmó Etchecopar, en línea con lo que ya había expuesto la semana pasada en un video que subió a sus redes sociales.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F_marianherrera%2Fstatus%2F1724256067943862572&partner=&hide_thread=false Momento televisivo del año: Baby acaba de llamar a votar “por los héroes de Malvinas” y después puso un sketch de @LuquitaRodrigue y @robergalati. pic.twitter.com/p1AxZasCAA — Marian Herrera (@_marianherrera) November 14, 2023

Y concluyó: "Iré a Plaza de Mayo todos los días, me cagaré a trompadas con La Cámpora igual que hice siempre, iremos con [Luis] Brandoni a levantar las banderas. Pero que nos escuchen ya es muy grave él, porque te sentís violado".

Sin embargo, en el cierre de su editorial en Basta Baby el conductor emitió un mensaje por demás ambiguo:

Dejemos un poco de ser pelotudos. Votemos por la Patria, votemos por la Argentina, votemos por la celeste y blanca, votemos por nuestros hijos y nuestros nietos, votemos por nuestros héroes de Malvinas. Y también votemos para que, por lo menos cuatro años, no tengamos que ir a quemarnos el culo a Plaza de Mayo defendiendo las cagadas que se manda el que llegue Dejemos un poco de ser pelotudos. Votemos por la Patria, votemos por la Argentina, votemos por la celeste y blanca, votemos por nuestros hijos y nuestros nietos, votemos por nuestros héroes de Malvinas. Y también votemos para que, por lo menos cuatro años, no tengamos que ir a quemarnos el culo a Plaza de Mayo defendiendo las cagadas que se manda el que llegue

Tales dichos, sobre todo a raíz de su reivindicación por los veteranos y caídos en la Guerra por las Islas Malvinas, fueron tomados por buena parte de la militancia oficialista como un nuevo guiño al candidato de Unión por la Patria.

Sin embargo, y tal vez a raíz de las especulaciones que generaron sus últimas declaraciones, Etchecopar compartió en su cuenta de Twitter una imagen con la que dio a entender, de una vez por todas, que su voto será para Milei.

El caso de Canosa es diferente. En la nota recientemente publicada que le hizo Novaresio, la conductora estalló contra el libertario.

Javier Milei es un autoritario, es un déspota, es una persona poco leal, es una persona desagradecida. A mí las personas desleales y desagradecidas me parecen hasta peor que las mentirosas. Porque el mentiroso ya sé que es mentiroso, Milei es desleal Javier Milei es un autoritario, es un déspota, es una persona poco leal, es una persona desagradecida. A mí las personas desleales y desagradecidas me parecen hasta peor que las mentirosas. Porque el mentiroso ya sé que es mentiroso, Milei es desleal

Más allá de sus duras críticas, Canosa señaló que no creía que Milei fuera mala persona pero "que tranzó". Muy distinta fue su percepción sobre Massa, a quien tildó de "siniestro".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fprimerplanotv%2Fstatus%2F1724422085521314156&partner=&hide_thread=false #VIDEO Viviana Canosa INDIGNADA: “no puedo votar con la nariz tapada, no voy a votar a Milei” https://t.co/0nzBCvRHoc pic.twitter.com/GLgbLbhfkK — Primer Plano (@primerplanotv) November 14, 2023

"El debate me deprimió mucho, me dio mucha tristeza", agregó la periodista, y sostuvo: "Cualquiera de los dos que gane me parece lamentable, es la primera vez que ninguno me seduce". Por otro lado, sostuvo que el economista fue sometido por el candidato oficialista y que "le entregó la presidencia".

La periodista insistió con que el economista fue "una decepción". No obstante, aclaró que no puede "dejar de quererlo" y reafirmó que fiscalizará por La Libertad Avanza. "Quiero sentir con mi consciencia que voy a hacer un aporte, aunque sea una persona que a mí me falló, que le falló a mucha gente que le creyó", afirmó.

Pese a esto, Canosa adelantó que, por ahora, no vota por ninguno de los candidatos.

"Me da mucha pena no ir a votar porque crecí en democracia. Yo no puedo votar con la nariz tapada como hace el kirchnerismo, no podría decir: 'Voten a Milei'. No soporto tener que elegir entre uno de esos dos. Es horrible. No quiero que gane Massa, claramente, pero no puedo ir a votar a Milei", explicó.

