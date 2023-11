Nadie te invitó. Creo que hay un intermediario parásito, entre vos, Laura, y nosotros, que te dijo 'Vas a ir al programa de Baby Etchecopar' y yo no te invité nunca. Me llegó el informe y como sabía que había una denuncia por extorsión, sabía que la cosa no era muy clara, no me metí porque la verdad que yo en la bragueta y en la cama de la gente no me meto Nadie te invitó. Creo que hay un intermediario parásito, entre vos, Laura, y nosotros, que te dijo 'Vas a ir al programa de Baby Etchecopar' y yo no te invité nunca. Me llegó el informe y como sabía que había una denuncia por extorsión, sabía que la cosa no era muy clara, no me metí porque la verdad que yo en la bragueta y en la cama de la gente no me meto

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNapoliJuan%2Fstatus%2F1719831750275219571&partner=&hide_thread=false Agradezco tu grandeza @angeletchecopar — Juan Nápoli (@NapoliJuan) November 1, 2023

''Si viajaste a Cerdeña, a mí no me llevaste. Mientras no gasten la mía, la verdad me chupa un huevo adónde vayan y lo que hacés con tu culo. A vos y a tu novio, o a tu amante o a tu amigo, no me importa un carajo. Así que nombres a mí, no me involucres en que no te quería en el programa porque yo no censuro a nadie'', agregó el conductor.

Además, Etchecopar diferenció el caso con el de Martín Insaurralde y Sofía Clerici en Marbella:

Si hubiera sido noticia, si vos fueras importante para mí, te hubiera tenido. Pero a mí los problemas de alcoba me importan un carajo. Con el tema Insaurralde es porque era la nuestra la guita. Pero el tema de que cada uno gasta la guita como quiera, es tu problema, no es el mío Si hubiera sido noticia, si vos fueras importante para mí, te hubiera tenido. Pero a mí los problemas de alcoba me importan un carajo. Con el tema Insaurralde es porque era la nuestra la guita. Pero el tema de que cada uno gasta la guita como quiera, es tu problema, no es el mío

''A mí me rompe los huevos esto de Internet, de escrachar gente. Puede ser que el tipo sea una mierda, pero vas a la Justicia, haces la denuncia, cuando viene el veredicto si quieren lo agarran los medios. Pero eso de andar haciendo puterío intermedio (...) a mí no'', concluyó.

--------

Más contenido en Urgente24:

Las "posibilidades matemáticas" de Milei y las "2 opciones" de Massa

El padre de la convertibilidad anticipó el dólar posbalotaje

Melconian, afuera: Fundación Mediterránea finalizó su vínculo con el economista

El Gobierno cruzó a la dirigencia agro: "Intentan sembrar miedo"