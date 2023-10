La guerra entre El Dipy y Baby Etchecopar incendió LN+ y A24

"Un viejo meado", disparó el artista. "No, es un gran amigo. No estoy de acuerdo", continuó el periodista, defendiendo a su compañero de Radio Rivadavia. "Amigo mío también", agregó Luis Novaresio. "Amigo tuyo, amigo mío no es", espetó El Dipy.

Puesto que, pese a los intentos de ambos conductores, el invitado no se detuvo en su descargo, Novaresio manifestó: "La política es un acto para los otros, no un acto personal. Lo que estás haciendo es un hecho personal que corresponde que lo arregles personalmente".

Viale coincidió con su compañero y le indicó a El Dipy que su accionar no correspondía, pero este retrucó: "Y lo que él hace tampoco corresponde. Un beso, Baby. Y que te vaya bien. Dejá de recibir sobres de (Horacio Rodríguez) Larreta".

Tan sólo un par de horas después, fue el turno de Etchecopar de responder lo hizo fiel a su estilo. Durante su editorial introductorio, el conductor fue directo: "¿Vos, Dipy, me querés venir a enseñar a mí? Yo, que te puse en Radio Rivadavia porque me dabas lástima. Yo te voy a decir que no tengo nada personal con vos, te voy a decir lo que tengo con vos".

Primero, que sos un mentiroso, que te hcste la carrera política con todas las frases mías. La diferencia entre vos y yo, y no soy un 'viejo meado', es que yo parezco tu hijo, porque vos sos un joven arruinado (...) Y que te encajes la gorra hasta las orejas y digas 'Eh, me chupa un huevo, la puta que lo parió' no te hace político, hermano Primero, que sos un mentiroso, que te hcste la carrera política con todas las frases mías. La diferencia entre vos y yo, y no soy un 'viejo meado', es que yo parezco tu hijo, porque vos sos un joven arruinado (...) Y que te encajes la gorra hasta las orejas y digas 'Eh, me chupa un huevo, la puta que lo parió' no te hace político, hermano

"Vos estás engañando a la gente, Dipy. No vivís en La Matanza. Le tenés prohibido a tus viejos que hablen. Te digo más, tuviste que explicar en lo de Jony lo que yo dije de tu Mercedes Benz", dijo el periodista.

Y agregó: "Otra cosa. Hay fotos tuyas con Mauricio Macri que lo amabas, estabas en Cambiemos a muerte. ¿qué fue lo que no te dieron para que te vayas? ¿Por qué no lo contás?".

Pero esto no fue todo, puesto que Etchecopar aún tenía un carta bajo la manga. "Acá hay un amigo tuyo. Ya que tu madrina murió tenés una madrina de corazón", adelantó el conductor antes de presentar como invitado a Sergio Fideo Galván, un supuesto ex socio de El Dipy, quien comenzó su participación apuntando contra la prensa que creyó en el candidato.

"Él nunca vivió en la calle, él nunca comió de la calle. Cuando yo lo veía en los programas, él decía que a los 9 años durmió en una plaza de San Justo. Eso es una pura mentira (...) Nunca sufrió todo lo que él dice, los padres de El Dipy son personas de bien", sostuvo Galván, y más tarde aseguró mirando la cámara, hablándole directamente al artista: "Vos sos una creación mía".

Él salió segundo en La Matanza por el voto bronca, metían a (Javier) Milei en la urna pero a él nadie lo quiere en La Matanza, ni los músicos porque circuló un audio de él diciendo que los músicos de Matanza somos todos cagones Él salió segundo en La Matanza por el voto bronca, metían a (Javier) Milei en la urna pero a él nadie lo quiere en La Matanza, ni los músicos porque circuló un audio de él diciendo que los músicos de Matanza somos todos cagones

"Ojalá que no pierda en La Matanza porque hay mucha gente que lo está esperando por sus mentiras", concluyó Galván.

