Concesiones: TGS pidió 10 años más, y TGN lo evalúa

El ente regulador apunta a finalizar la confección de ese informe técnico antes del recambio de gobierno previsto para el 10 de diciembre. Es una instancia no vinculante, por lo que la decisión final de extender o no las licencias dependerá de la próxima administración El ente regulador apunta a finalizar la confección de ese informe técnico antes del recambio de gobierno previsto para el 10 de diciembre. Es una instancia no vinculante, por lo que la decisión final de extender o no las licencias dependerá de la próxima administración

" Sin embargo, la obtención de una evaluación técnica favorable robustece la posición de la compañía que la obtenga", explicaron en un despacho oficial.

La extensión de las concesiones se explica por la necesidad de dar respuesta al crecimiento de la oferta de gas natural que viene de la mano de la mayor producción de shale que se viene registrando en la formación Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina.

