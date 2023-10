“Antiocultar”

En otro orden, sobre las propuestas de JxC, Melconian advirtió que “si logramos abatir la inflación, las reformas que queremos hacer van a tener apoyo popular. Esto hay que explicarlo, es el antiocultar. Hay que apelar a la madurez. Esto tiene solución, no tiene que haber tragedia. Esto va a pasar, no compren espejitos de colores. Si es correctivo y ordenado es para bien, no para mal. Es para terminar de discutir en la neblina. El joven tiene que entender. Es el sinceramiento de todas las variables, incluido el salario”.

Luego, el exdirector del Banco Nación criticó la dolarización que propone Javier Milei: “Es absolutamente falso que con la dolarización se baje la inflación. En la vida real la chance de eso es cero. Si te ponés contento de que el dólar esté a 1500 estás haciendo pelota el salario de la Argentina. ¿Pero de qué te ponés contento si tenés menos 15 mil de dólares de reservas? No cierra. No van a conseguir plata, no va a ocurrir. Esa fantasía te dura un par de días y después sonaste. Si hacés eso más vale que la inflación sea cero, porque tu salario va a ser de 2 dólares. Lo que hay que hacer es poner arriba de la mesa la alternativa. Y la alternativa es esta. ¿Está la clase política madura? Esto se va a sincerar sí o sí, para que las cosas mejoren después”.

Plan Laparoscopía

Tras la devaluación, Melconian explicó quién se hará cargo de la faceta fiscal: “Está a cargo Daniel Artana, que es un especialista en la parte fiscal. Hay que entrar en los gastos con cirugía laparoscópica, no con motosierra. La realidad no te permite tener déficit. Si ese agujero continúa lo tenés que financiar con emisión monetaria y eso va a inflación. ¿Por qué con subsidios y expansión económica tenés tantos pobres? Por la inflación”.

Y volvió a cuestionar a la dolarización: “Argentina tiene recuperaciones rápidas porque la plata (los dólares que ahorran los argentinos) está intacta y eso no lo corrige la dolarización, que no crea riqueza ni estabilidad. No se engañen, el programa es recrear confianza, que los ahorros los pongamos a disposición del crédito. ¿Para dolarizar no necesitan un plan Bonex? ¿O liquidar las Lelics que son la contracara de los depósitos? En Chile también vino uno que planteó la revolución (Gabriel Boric), pero después le votaron en contra el plebiscito. Le dijeron ‘te votamos porque estábamos hinchados las pelotas pero esto no es así'. Nosotros nos podemos evitar ese paso”.

