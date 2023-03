"Nicolás Wiñazki quiso irse de TN porque no lo dejan hablar"

Cúneo, quien indicó que coincidía plenamente con su invitado, le preguntó su opinión respecto a la salida de Víctor Hugo Morales de C5N. "Víctor Hugo otro también. Como periodista deportivo me parecía bueno, pero como periodista política me parece un cachivache. Ahora, se termina yendo porque no le paga lo que él quiere", respondió Cherashny.