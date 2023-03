image.png El impacto de bala en el micro que trasladaba a los miembros del Servicio Penitenciario a las afueras de Rosario

Tras el incidente el conductor del colectivos se comunicó con la central de emergencias 911 y alertó sobre el hecho. Personal policial arribó al lugar a fin de verificar si el micro fue blanco de disparos de arma de fuego o un objeto contundente, precisó La Capital.

El chofer también contó que la escuchar el impacto decidió no detener el micro porque la zona estaba oscura: "Es la primera vez que me pasa esto, pero piedrazos sí, siempre nos tiran en Circunvalación, pero más de ahí no pasa".

