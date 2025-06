Nicolás Occhiato se amigó con Mario Pergolini pero le negó un café a Migue Granados

Por qué hay mala onda entre Nicolás Occhiato y Migue Granados

Es preciso recordar que la mala relación entre Nicolás Occhiato y Migue Granados se desató cuando algunas figuras de LUZU TV se fueron para arribar a OLGA.

Asimismo, el enfrentamiento recrudeció cuando comenzó la disputa por las audiencias de los canales y las acusaciones de usar bots para aumentar la cantidad de espectadores.

Un ejemplo claro fue cuando desde Real Time Rating señalaron con picardía en un tuit: "OLGA lideraba la tarde y LUZU sube repentinamente". Asimismo en la publicación demostraron que en tan solo diez minutos la reconocida señal había subido 17.000 espectadores sorpresivamente "sin ningún contenido diferente al que tenía, en una hora donde suele bajar".

El hecho lejos de pasar por desapercibido provocó la reacción del conductor de Nadie dice nada que rápidamente a través de un extenso descargo afirmó: "Este número no es real". Además arremetió tajante: "Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo… nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números".

