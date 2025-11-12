En Nadie dice nada, el programa de Luzu TV, todo iba como siempre hasta que Nicolás Occhiato lanzó una pregunta que parecía inofensiva. Pero Marley, como era de esperar, le respondió con tanta naturalidad y rapidez que dejó a todos descolocados y se ganó el aplauso del estudio en uno de los momentos más divertidos del año.
BLOOPER EN VIVO
Nicolás Occhiato quiso chicanear a Marley y quedó descolocado: "¿Le escribías vos?"
Marley visitó el estudio de Luzu TV y dejó pagando a Nicolás Occhiato con una respuesta tan rápida que lo dejó a él sin palabras y a los demás muertos de risa.
Nicolás Occhiato quiso hacer reír y Marley le ganó la jugada
Todo empezó con una charla sobre redes sociales. Occhiato, relajado y curioso, se metió en terreno Marley: "Vos ya venías muy bien con el Instagram de tu perro, ¿no?", le tiró al aire. El comentario sonó inofensivo, pero la respuesta de Marley fue tan rápida y natural que cambió el clima del estudio.
"Sí, tenía 500 mil seguidores ahí", contestó sin dudar. La cifra ya sorprendía, pero Nico fue por más: "Pero al perro le escribías vos, ¿no?". Ahí Marley no lo perdonó. Con una sonrisa apenas contenida, disparó: "No, no, escribe él… Conductor de La Voz, ja, ja".
El remate fue perfecto. El estudio estalló en carcajadas, los clips empezaron a circular por Twitter, y los seguidores de Nadie dice nada lo subieron al podio de los momentos más divertidos de la semana. En las redes, muchos remarcaron que Marley tiene esa capacidad única de desactivar cualquier chicana con humor limpio y cero agresividad, algo que en la tele actual escasea.
Por qué Marley sigue ganando en cualquier cancha
Más allá de la risa, el episodio dice mucho sobre Marley y su estilo. No necesita ser irónico ni filoso para quedarse con la escena. Lo hace con calma, con ese carisma que se construyó a lo largo de años de hacer televisión en vivo y salir airoso de mil situaciones parecidas.
Mientras Occhiato representa la nueva camada de comunicadores, con esa frescura del streaming y la espontaneidad que conecta con el público joven, Marley juega otro juego: el del oficio, el reflejo y el absurdo amable. Puede reírse de sí mismo sin perder peso, y eso lo convierte en un tipo querido incluso por quienes ya no miran la tele.
En Luzu TV, donde todo pasa rápido y el humor depende mucho del momento, Marley mostró que la experiencia sigue siendo un arma poderosa, sobre todo cuando se combina con autenticidad. No hubo pose ni respuesta medida, solo un tipo con oficio que improvisa mejor que muchos guionados.
Y si algo quedó claro después de ese cruce con Occhiato, es que Marley no solo sabe manejar el timing: sabe leer a la gente. Por eso sigue vigente, por eso se banca todos los formatos, y por eso, aunque cambien las plataformas, todavía logra lo más difícil: hacernos reír sin necesidad de gritar.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa
Crece el rumor de negociación entre CFK y los Milei (Pacto de Olivos 2)
Jorge Rial reveló las tres jugadas que hundieron a Marcelo Tinelli: "Golpeadísimo"