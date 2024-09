Misterio en TN: La imagen estuvo congelada durante diez minutos

Por su parte, Paradizo se tomó lo ocurrido con humor y comentó: "Me congelé, hace frío". "No sé cómo seguir con esto", cerró el periodista y le dio lugar a su colega meteorológico Matías Bertolotti.

La reacción de la audiencia de TN

Los televidentes del canal de noticias se percataron de los problemas técnicos y así lo expresaron en redes sociales.

El blooper de Lorena Maciel en pleno aire de TN: "El taco"

Durante los programas de televisión que no van grabados pueden surgir inconvenientes o situaciones inesperadas como fue lo que le pasó durante la mañana del lunes 9/9 a Lorena Maciel. Es que la periodista de TN se encontraba al aire junto a su colega Adrián Ventura cuando de repente terminó en el piso.

En las imágenes que rápidamente se volvieron virales en las plataformas digitales se puede observar cuando la conductora camina hacia atrás, se le dobla el tobillo y se cae cuando el comunicador se refería a la inflación nacional.

Por esta caida que sufrió la conductora.pic.twitter.com/HG1eiVu586 — Tendencias (@TTendenciaX) September 9, 2024

Rápidamente se repuso y advirtió para llevar calma: "Me doblé el tobillo". Asimismo, posteriormente aclaró que se trató del zapato que le jugó una mala pasada dejándola en ridículo ante la audiencia del noticiero que se emite por el canal de noticias del Grupo Clarín. "No, no. No pasa nada. El taco", explicó.

