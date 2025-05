Luis Majul y la nota que no fue: ¿Qué pasó con Karina Milei?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/agarra_pala/status/1924978873961193536&partner=&hide_thread=false JAJAJAJ MOMENTAZO DURANTE LA ENTREVISTA DE MAJUL CON MILEI Y LA PARTICIPACIÓN DE KARINA



Algunos instantes más tardes, Majul tomó la palabra y, con las cámaras ya enfocando a la Secretaria de Presidencia, exclamó: "Está Karina Milei. Muchos periodistas preguntan: '¿Por qué no le hacen preguntas a Karina Milei'?. Porque yo sé que si le pregunto, ella no va a responder y no va a ser un buen momento de televisión".

"Pero vino", acotó el mandatario en defensa de su hermana. "Sí, vino. Pero yo esperaba hacerle una pregunta", aventuró Majul, en un nuevo intento por sacarle algún textual a la menor de los Milei.

"Bueno, ahí no voy a negociar yo porque después tengo que pagar los costos", contestó Milei, nuevamente evadiendo el pedido del periodista, de modo que Majul respondió, resignado: "No va a responder".

Finalmente, la decisión final de Karina Milei de participar de la entrevista nunca fue esclarecida, aunque trascendidos periodísticos instalaron la versión de que la nota no sólo no se cayó, sino que jamás estuvo en los planes y que todo podría haberse tratado de una mera estrategia para acumular rating.

Reapareció el hijo de Luis Majul: Críticas al periodista y un apodo letal para Jonatan Viale

En la noche del lunes (19/5) Octavio Majul, el hijo de Luis Majul, volvió a hablar públicamente en el envío Un día perfecto de la Metro 95.1. El politólogo expuso sus importantes diferencias ideológicas con su el periodista y también aprovechó para apuntar contra Jonatan Viale, a quien tildó de "insignificante".

El hijo de Majul, recibido de politólogo y con un Doctorado en Ciencias Sociales, cuestionó al periodismo que " le importan los efectos políticos de lo que dice y no la verdad" e incluyó a su padre entre ellos". Ante esta afirmación, Nicolás Cayetano Cajg indagó si su invitado estaba peleado con su padre y él respondió de manera negativa.

"Pero le estás pegando", retrucó el conductor. "No, ¿por qué le estoy pegando? ¿Vamos a sorprendernos que digo que a mi viejo le importan los efectos políticos de lo que dice y no la verdad?", sostuvo y afirmó que no necesita defenderlo porque "se defiende solo y le va re contra bien".

Por otro lado, Majul hijo aseguró que su progenitor fue "de los únicos que resultó triunfador con el mileísmo", mientras que lamentó que pasó "de tener que competir contra (Jorge) Lanata a tener que competir con 'el gordito' Viale". Consultado acerca de si estaba peleado con él como para referirse de esa manera, respondió: "Es lo más insignificante que hay, ¿cómo voy a poder estar peleado?".

Por último, el politólogo afirmó: "A mi papá no lo veo, no lo consumo, me haría mal. La última vez que lo vi, estaba hablando de una grieta moral y dije que yo estoy del otro lado. Mi viejo no llega ni a darse cuenta de todo eso, le pedí que tenga empatía respecto de los efectos de su palabra, pero es muy difícil pedirle algo a alguien de esa edad".

