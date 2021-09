Línea editorial: C5N contra Alberto Fernández sin anestesia

Si el gobierno, lo digo con respeto, ahora después de una derrota se da cuenta que los jubilados no pueden sobrevivir con 25.000 pesos, me pregunto: ¿Dónde viven, en qué país? Si el gobierno, lo digo con respeto, ahora después de una derrota se da cuenta que los jubilados no pueden sobrevivir con 25.000 pesos, me pregunto: ¿Dónde viven, en qué país?

Si después de perder una elección advierten que aumentan los precios todos los días y que con un salario de 70.000 pesos una familia que alquila no llega al día 10, ¿Qué vieron durante este tiempo? Si después de perder una elección advierten que aumentan los precios todos los días y que con un salario de 70.000 pesos una familia que alquila no llega al día 10, ¿Qué vieron durante este tiempo?

El periodista, además recalcó la tardanza y la importancia de no salir a cubrir errores porque sí. Explicó que se necesitan políticas de empleo, de salud, de educación, que además publiquen un plan preventivo de seguridad. “Que se discuta de una vez por todas la ley de entidades financieras, una política salarial que no dependa ni del humor de turno ni de los vaivenes económicos”, exclamó el conductor.

En fin, debatir un gran acuerdo nacional que nos beneficie a todos y sea de cumplimiento obligatorio. Esto no se logra ni chupando las medias ni sobando el lomo, se obtiene con críticas constructivas y apoyos sinceros, sin fanatismos ni chicanas solo con discusiones adultas En fin, debatir un gran acuerdo nacional que nos beneficie a todos y sea de cumplimiento obligatorio. Esto no se logra ni chupando las medias ni sobando el lomo, se obtiene con críticas constructivas y apoyos sinceros, sin fanatismos ni chicanas solo con discusiones adultas

Lo sorprendente, es cómo desde todos los frentes del canal del Grupo Indalo, parecen atacar a Alberto Fernández y sus promesas en el cierre de campaña de las PASO.

El domingo pasado (12/09), el exjefe de Gabinete K, Aníbal Fernández, remarcó la necesidad de realizar algunos cambios en el Gabinete debido al deterioro que sufrió el gobierno durante el último tiempo.

Luego, desde Twitter, la cuenta oficial del canal también saltó contra el gobierno de turno:

“En el conurbano bonaerense, una familia tipo necesitó $10 mil más de enero a agosto para cubrir su canasta básica”.

Evidentemente, el descontento hacia el gobierno en el último tiempo y el resultado de estas elecciones 2021, pareció dejar enojo y cansancio por parte del canal que sostiene al oficialismo sin importar las consecuencias.

C5N tras las renuncias

Luego de las renuncias de los ministros y funcionarios allegados a Cristina Fernández de Kirchner, las presiones por parte del medio se hacen sentir hacia el presidente de la Nación. Los periodistas no se quedaron atrás en el análisis y comentaron al respecto:

Agustina Rivas, panelista del programa Minuto a Minuto, analizó la situación y dijo: “Todas las señales que dio el presidente, demuestran que él no quería la salida de ninguno de esos ministros en esta instancia”.

Por otro lado, Gustavo Sylvestre, figura del canal del Grupo Indalo, charló en el mismo programa y frente a las disposiciones de renuncia presentadas a Alberto Fernández comentó:

Desde un lado del oficialismo lo que marcan es que los cambios tienen que ser ahora, hay que agarrar el toro por las astas Desde un lado del oficialismo lo que marcan es que los cambios tienen que ser ahora, hay que agarrar el toro por las astas

Además, ‘El Gato’, remarcó el gran porcentaje de argentinos que no fueron votar y cómo esta mayoría perteneciente al Frente de Todos, podría revertir la situación en noviembre.

Lo que impacta es como el canal recae en Martín Guzmán y el interrogante sobre la posible renuncia del ministro.

Durante la tarde, el economista Ariel Coremberg, nombró al presidente como “pato rengo" y reclamó la posición del ministro de economía en el poder, que según él, no parece existir.

“Entendamos que no hay ministro de economía desde el señor Cavallo (Domingo) y Lavagna (Roberto), y es algo negativo que no haya ministro”, explicaba irónicamente el invitado.

Pareciera que la presión de C5N al presidente de turno es algo tendenciosa, y los rumores de renuncia del ministro de economía, son algo presionados por el medio.

Por otro lado, se sabe que Alberto Fernández apareció con Guzmán en uno de los actos luego de las elecciones.

El ida y vuelta de la renuncia de los funcionarios de La Cámpora, y los todavía miembros del gobierno más 'albertistas', parece generar un juego en los medios y demostrar la guerra interna que vive el Frente de Todos.