Ahora bien, el canal de noticias por cable del Grupo Clarín, TN, informó a las 14:20 de este miércoles 15 de septiembre que "todos los funcionarios, formal e informalmente, pusieron a disposición su renuncia", según trascendidos desde Casa Rosada, con voceros que intentan moderar el impacto de la renuncia de La Cámpora de puestos clave.

El periodista Marcelo Bonelli agregó que "también presentó la renuncia Jorge Ferraresi para provocar una crisis de Gobierno y que todo el resto también renuncie".

Urgente24 había definido tras la derrota del oficialismo que resultaba inadmisible que todo los funcionarios siguieran aferrados a sus cargos como si nada hubiera pasado.

En el comunicado, De Pedro definió:

Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019.Escuchando sus palabras del domingo por la noche donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición