Lali Espósito dura contra una periodista por una fake news

image.png Lali Espósito, reconocida cantante y jurado de La Voz Argentina.

Sin embargo, este audio era completamente falso, aunque sí era la voz de Lali la que se escuchaba. Esas palabras provenían realmente de una escena del ciclo Permitidos en donde trabajó Espósito en 2016.

Por esto, las fans salieron rápidamente a repudiar esta información, atacando vehementemente contra la periodista de Los Ángeles de la Mañana. Y no solo eso, sino que la propia Espósito salió a contestarle por sus redes:

“Jajajjajajjajajjajajjajajajajajjaa me reí fuerte porque es un fragmento de la película permitidos (que si no la vieron la recomiendo)...”, rescato Lali riendose de lo revelado por Berardi en el ciclo conducido por Carmen Barbieri, a lo que también agregó:

Pero después de reírme me preocupó pensar que haya gente que ‘informe’ así… Media pila che (me sigo riendo ahora) Pero después de reírme me preocupó pensar que haya gente que ‘informe’ así… Media pila che (me sigo riendo ahora)

https://twitter.com/lalioficial/status/1569719697347690497 Jajajjajajjajajjajajjajajajajajjaa me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS( que si no la vieron la recomiendo)...

Pero desp de reírme me preocupo pensar que haya gente que "informe" así ...Media pila che (me sigo riendo ahora..) — Lali (@lalioficial) September 13, 2022

Igualmente Berardi, lejos de terminar la polémica, contestó a esto quedándose con la última palabra: “No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake news que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y si, nos reímos todos porque por suerte era una pavada”.

estefi.png El tuit de Estefanía Berardi contestándole tajante a Espósito.

Constantemente nos damos cuenta de información falsa levantada en las redes sociales. La internet trajo consigo sus ventajas, como la rápida distribución de información, el largo alcance de los mensajes y muchas otras cosas más, pero hay también hay que resaltar sus desventajas, y es allí donde entran las fake news tan sostenidas desde diversos medios y canales comunicacionales.

Frente a estas noticias informadas lo único que queda es el trabajo propio: cada uno debe investigar y dar cuenta de lo fidedignas que son sus fuentes. El trabajo en la web 2.0 es de todos, solo así podremos luchar contra esta cultura de la desinformación.

