Eduardo Feinmann.jpg Eduardo Feinmann, periodista que reemplazará a Marcelo Longobardi en la primera mañana de Radio Mitre pero continuará con su noticiero en LN+.

Otro de los más duros fue el periodista Pablo Rossi, en reiteradas oportunidades insistió previo a la votación: “Cuidado los opositores, porque vale decir que los presupuestos que presentaron Alfonso Prat-Gay y Nicolás Dujovne (exministros de Economía durante la Presidencia de Mauricio Macri) en su momento fueron rebatidos por una realidad incontrastable. No tuvieron en cuenta el pulgar para abajo de los mercados ni la propia dinámica de la inflación que no se pudo controlar. Entonces, hubo errores que hoy la oposición debería capitalizar y decir: ‘señores, es hora de prepararnos para cuando volvamos a ser Gobierno y exigirle seriedad a esta gente’. No se trata de si le damos quorum o no le damos quorum. Seriedad. Al menos que se vea la seriedad del otro lado”.