La frase de Qatar 2022: Gastón Edul brindó detalles inéditos

Gastón Edul contó detalles desconocidos del “andá pa’ allá, bobo” de Messi en Los Coscu Army Awards

Acto seguido, el periodista de TyC Sports se dispuso a explicar lo ocurrido: "Fue un gran malentendido todo lo que pasó. Messi se calienta cuando después de que Weghorst, el famoso 19 (...) lo picantea toda la tanda de penales y después cuando estamos en el vestuario yo estoy a un metro de Leo para hacerle la nota y viene Weghorst y le tironea la remera, como diciendo 'Te cambio la remera'".

Algo que a Messi le pasa siempre, cuando termina un partido Messi tiene veinte tipos rivales pidiéndola y nunca se enoja. Pero ahí se calentó. '¿Cómo, me puteaste todo el partido y me pedís la camiseta?' Algo que a Messi le pasa siempre, cuando termina un partido Messi tiene veinte tipos rivales pidiéndola y nunca se enoja. Pero ahí se calentó. '¿Cómo, me puteaste todo el partido y me pedís la camiseta?'

Y agregó: "Ahí es cuando dice otro insulto que no se pueden decir al aire y de hecho yo le digo tres veces 'Leo, vamos al aire'. Yo lo sacudía, no me escuchaba. Mi preocupación era que después diga 'No me avisaste'".

"Fue un momento muy argentino para todos", concluyó Edul, quien se sintió aliviado luego de comprobar que la situación no había pasado a mayores.

--------

Más contenido en Urgente24:

"¿A cuánto cierra el blue?": Insólito sorteo de Ramiro Marra

Jubilado por La Scaloneta: Se retira el polémico Mateu Lahoz

Comisión vs. Comisión: El FdT responde con Lago Escondido

Lago Escondido: Otra "bala" de José Luis Espert y denuncia

La cueva de Bloomberg: Instala dólar $700 e Infobae le da una paliza