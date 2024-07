La Cruda: Migue Granados confirmó el regreso del reconocido podcast

Qué dijo Migue Granados sobre el éxito de OLGA

Por otro lado, la periodista Brenda Petrone Veliz aprovechó la nota con Migue Granados para consultarle sobre la audiencia y el posicionamiento que supo conseguir OLGA entre tanta competencia.

"Es re lindo, la verdad. Ahora está popularizándose un poco más el método y eso que para mí es lo mismo que la radio y la tele, nada más que es YouTube", consideró.

Y agregó: "Es visto como raro, transgresor, y es lo mismo de siempre. Podría ser radio, Podría ser lo mismo que hacemos en Vorterix. Pero, contento porque la gente se anima".

"Es algo que está visto como nuevo, entonces hay muchos reacios. Me ha pasado a mí también con bandas que han salido, y después me terminaron gustando, o no", señaló el comunicador.

