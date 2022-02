Jorge Rial destruyó al nuevo Intrusos: "No instala agenda"

El conductor de Argenzuela, Jorge Rial, mantuvo una entrevista con Infobae donde dejó varias frases de alto voltaje respecto al mundo mediático. Algunas de sus expresiones más contundentes fueron las referidas a la actualidad de Intrusos, el programa de su autoría que se emite a través de América TV. Si bien Rial destacó la vigencia del ciclo y que aún mantiene una posición trascedente en el mapa de espectáculos, el presentador dijo: "Es real que no instala agenda y no tiene la influencia de antes, que lo que decías en Intrusos explotaba, pero sigue siendo un programa de referencia (...) No lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa".