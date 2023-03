Puesto que sus compañeros se mantuvieron firmes en su postura de que en la delicadísima situación en la que el ex Telefe se encuentra lo mínimo que puede otorgársele es la posibilidad de que diga lo que le está sucediendo, la panelista insistió nuevamente: "Yo estoy poniendo sobre la mesa un debate (...) Yo no lo entrevistaría, es una decisión editorial. Es subjetivo, no personal".

Dado que García continuaba preguntando cuál era la intención detrás de la nota con Mammon, la respuesta que le dieron sus colegas fue: "Escuchar las dos campanas". Instantáneamente, la periodista rechazó que tal cosa exista. Nuevamente, Hamilton tomó la palabra. "Si bien no existen las dos campanas o dos verdades, sí hay derecho a que cada uno haga defensa de su postura", manifestó.

Caso JEY MAMMON: las polémicas declaraciones de Fernando BURLANDO

"Es que acá no se trata de derechos, se trata de decisiones de editoriales. No estoy cuestionando el derecho a hablar de Jey Mammon (...) Que se defienda en la Justicia. ¿Por qué le vamos a dar el contexto para que se defienda en televisión?", retrucó García.

"Este es otro ejercicio más de su relación de poder. Porque él es el que tiene la palabra, él va a exponer a Lucas [Benvenuto]", aseguró la panelista. El conductor, por su parte, acotó que el denunciante probablemente también haya recibido múltiples invitaciones para dar notas. "No lo sé, no importa, ese no es el punto", espetó García.

El panelista Federico Fashbender intentó trazar un paralelismo entre la nota a Mammon y las que se realizan a otros victimaros, los cuales están cumpliendo con su condena. García no cedió y explicó que no son casos comparables, dado unos son criminales ya juzgados mientras que el antiguo conductor de La Peña de Morfi aún no lo fue.

"Por la Justicia claramente no, pero por la sociedad, ¿vos pensás que no está condenado? Lo rajaron de todos los lugares donde laburaba, no va a poder conseguir un puto laburo en ningún lugar del mundo, no puede salir de su casa", quiso acotar Hamilton, que fue repentinamente interrumpido por García:

Miren la solidaridad que está generando en ustedes Miren la solidaridad que está generando en ustedes

image.png Hamilton fue quien se sintió más ofendido por los dichos de García.

"Es feo lo que estás haciendo, es un golpe bajo el que me estás dando, me pegás una piña abajo del cinturón (...) Me ponés en un lugar que yo no quiero ocupar", exclamó el escritor, quien fue respaldado por el resto de sus compañeros.

El propio Duggan comentó: "Acá solidaridad con Jey Mammón nadie, nadie (...) Esto me parece tramposo de tu parte, confundir querer escuchar a alguien para que diga su verdad, aún para reforzar lo que pensamos que en todo caso es totalmente condenatorio hacia Jey Mammon, ¿y eso puede generar solidaridad? No".

Dado que Hamilton estaba por arremeter nuevamente, García quiso cortarlo en seco: "Mariano, no te victimices por poner sobre la mesa todas las cartas".

"Si en las reglas del juego de este debate va a venir una trompada abajo del cinturón yo prefiero no debatir. ¿Vos elegís eso? Yo no elijo", contestó el periodista. García no se quedó atrás: "Vos te ponés en ese lugar, vos sos el que pegás debajo del cinturón. Haciéndote el 'Ay, mirá lo que me estás diciendo'. Estoy poniendo un debate. No dije que te solidarizás, dije que está generando solidaridad su palabra".

En este punto, Hamilton sostuvo que se retiraba del debate, lo cual provocó la furia de su compañera: "Eso es pasivo-agresivo. Sabelo, este debate no se da solamente acá. Este es un debate profundo sobre los victimarios".

image.png Hamilton ya había levantado polémica en 2019, cuando la madre de una víctima de abuso infantil lo acusó de defender a los violadores cuando sostuvo que era más importante centrarse en la prevención que en las penas duras.

Sin disimular su enojo, Hamilton estalló:

¿Vos me estás explicando a mí cómo es la vida? ¿Vos creés que vos sos la que me tiene que enseñar a mi cómo es el periodista, cómo es la vida, cómo es todo? Te agradezco tus clases, voy a ir a concurrir a tus clases con Pablo Llonto para aprender ¿Vos me estás explicando a mí cómo es la vida? ¿Vos creés que vos sos la que me tiene que enseñar a mi cómo es el periodista, cómo es la vida, cómo es todo? Te agradezco tus clases, voy a ir a concurrir a tus clases con Pablo Llonto para aprender

Puesto que la reacción inicial de García fue cuestionar a sus compañeros por no saber debatir ideas, Duggan le pidió que volviera a explicar su punto de vista.

"Acá estamos discutiendo que la denuncia de Lucas habla de una violación a los 14 años y un abuso de la situación de poder de un adulto que viola a un niño. Cuando uno pregunta para qué se le da la palabra a un victimario, la empatización es inevitable con la palabra (...) Yo no estoy cuestionando al canal, yo estoy diciendo lo que yo pienso, no tengo un lugar de superioridad", dijo la panelista.

Por su parte, Duggan le indicó que, si bien considera que Mammon es culpable, ni él, ni el resto del equipo de Duro de Domar ni tampoco el canal pueden "ser jueces en cuanto a quién tiene la palabra y quién no" y que nadie le impide escucharlo.

image.png Filoso como de costumbre, Rial le contestó a García.

"Lo que yo digo, que me parece que queda claro, es que cuando hablo de la red de solidaridad hablo con su palabra, no con el delito. Es obvio eso. Ese es el debate", contestó García.

El conductor decidió darle la palabra a aquellos panelistas que no se involucraron en la discusión. Sin embargo, volvió a Hamilton, que volvió a mostrarse muy disgustado por los dichos de García. "Tengo todas las de perder. Cuando opino recibo un golpe bajo, piñas abajo del cinturón, y cuando digo que me voy de la discusión me acusan de ser pasivo agresivo. No, así no va, como tengo todas las de perder me quedo en el molde, prefiero hacer silencio porque prefiero ser respetuoso", señaló.

Luego del último corte y ya despidiéndose, Duggan volvió a cederle la palabra a García para cerrar el tema. La panelista no logró contener el llanto y compungida dijo: "No quise decir que se solidarizaban con el delito, sino con el discurso".

Pese a sus disculpas, Rial se dio por aludido y en su cuenta de Twitter escribió: "¿Para tanto? Relax. Es una nota periodística. En 678 horas la van a poder ver".

