Atento Elon Musk: Magnate argentino cuestiona a Tesla

Actualmente, los diversos modelos que ofrece Tesla no superan los 500 kilómetros de autonomía. Por otra parte, los tiempos de carga, en el caso de los cargadores super rápidos, no bajan de los 20 minutos.

“En tres o cuatro años que lo tenemos no lo usamos ni una sola vez para hacer más de 200 kilómetros”, señaló Pagani, quien se demostró de acuerdo en el desarrollo pero no en introducir de inmediato la conversión eléctrica.

211227212111-tesla-hard-to-find-full-169.jpg Tesla de Elon Musk, en la mira.

Lo que sí destacó del desarrollo de Elon Musk fue la tecnología autónoma que se incorporó en los Tesla. “Estoy a favor de la tecnología autónoma. Creo que pueden tener mucho sentido para el uso cotidiano. Es una tecnología mucho más inteligente que cualquier conductor que anda boludeando con el celular. Mi mujer tiene un Clase A y por suerte tiene esta tecnología, porque si no fuese así ya hubiese chocado más de 20 veces. El auto frena solo y hace todo tipo de cosas para evitar accidentes. A mí mismo ya me pasó tres veces que el auto clave los frenos. Se ve que yo no estaba lo suficientemente despierto y pude haber chocado”, subrayó.

Así las cosas, Horacio Pagani le brindó a Musk varios puntos sobre los que pensar. Algo que, visto de manera positiva, podría servirle al magnate sudafricano que no solo piensa en autos, sino también en otros cientos de rubros.

