Cómo comenzó la entrevista

Jorge Rial la primera pregunta que le hace a Jey es: ¿Qué busca con esta nota? ¿Qué buscas revertir?

El humorista aclaró que “lo que busque expresarme, me hago cargo de un comunicado que es mio pero no soy yo el que habla. Son palabras de abogados, la gente que me conoce sabe que yo no hablo así, hay que decir algo, hay que salir”.

“Estoy abatido desde el primer día y el comunicado fue algo como algo hay que hacer. Desde el momento cero no lo pude hacer pero ahora si, me esta costando un huevo, esto es lo que necesito hacer, no es algo que busco, es algo que necesito, gritar no mi vida sino LA verdad, porque es la verdad”