Hay líder: Disney se lleva enero y supera a Netflix y HBO

En Urgente 24 hemos marcado la debilidad de la competencia en el mundo plataformas: Cuando Netflix era el 'rey del streaming' todo era más previsible. Pero ahora, que irrumpieron Disney +, HBO Max, Amazon Prime Video, Hulu, Apple TV+, Peacock y Paramount, el negocio es más frágil porque la competencia es intensa y no hay mercado para todos.

Las cuarentenas durante la pandemia fueron ciclos bien provechosos para el 'streaming' pero sin cuarentenas todo es más complejo, y conseguir ampliar la cartera de abonados es tarea difícil y costosa.

Los servicios de transmisión de video obtienen una oleada de suscriptores cuando lanzan un programa o película muy esperado. Pero muchos de estos nuevos clientes se dan de baja tiempo después. No sólo es oneroso estar suscripto a todas las ofertas de streaming. Además, no hay tiempo disponible para acceder a todas las ofertas.

Un informe de Benjamín Mullin y David Marcelis para The Wall Street Journal informa que, por ejemplo, 31% de los usuarios que se registraron en HBO Max a los pocos días del lanzamiento de 'Wonder Woman 1984', se dieron de baja después de 1 mes. Y la mitad de los espectadores estadounidenses que se unieron atraídos por 'Hamilton', a los 6 meses ya no estaban en la cartera de Disney +.

Los hogares estadounidenses se suscribieron a 3,6 servicios de transmisión en promedio cada uno en 2021, según Kagan, grupo de investigación de medios dentro de S&P Global Market Intelligence. Pero compiten más de 7.

Frente a esto, se esperan cambios en el mundo plataforma que, aunque amenaza con el cord cutting a la TV, podría perder algunos sitios por culpa de la gran disponibilidad de opciones que presenta, ya que es demasiado costosa para la población que intenta adquirir todos los servicios disponibles.