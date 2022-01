Infieles al streaming preocupan a Disney+, HBO Max, Netflix

Un informe de Benjamín Mullin y David Marcelis para The Wall Street Journal informa que, por ejemplo, 31% de los usuarios que se registraron en HBO Max a los pocos días del lanzamiento de 'Wonder Woman 1984', se dieron de baja después de 1 mes. Y la mitad de los espectadores estadounidenses que se unieron atraídos por 'Hamilton', 6 meses ya no estaban en la cartera de Disney +.