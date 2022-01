A por todo: Netflix estrena la temporada 4 de El Marginal

Asimismo, Emma Molinari trabajará para ayudar a Pastor en un nuevo y peligroso intento de fuga.

image.png El Marginal estrena una nueva temporada en Netflix.

La palabra de los protagonistas

Juan Minujín, quien retoma el papel protagónico tras casi seis años, comentó acerca de dicha temporada:

Muy contento, la verdad que fue como sumergirnos en esta experiencia en la que van confluyendo los problemas con los Borges, César, Emma más las nuevas incorporaciones. El paso para adelante que termina con la primer temporada y pasa a la cuarta, está buenísima Muy contento, la verdad que fue como sumergirnos en esta experiencia en la que van confluyendo los problemas con los Borges, César, Emma más las nuevas incorporaciones. El paso para adelante que termina con la primer temporada y pasa a la cuarta, está buenísima

“Esta vez tuve más escenas con Juan Minujín. Nuestro vínculo había quedado allá en la primera temporada así que también eso ayudaba a la deconstrucción y reconstrucción de Mario Borges en un nuevo lugar y con nuevos desafíos y el encuentro con Juan ayudó en todo esto para no entrar en la misma dinámica con la que venía. Acá el poder no lo tiene Borges y había que ir a buscarlo entonces había que reformularlo”, explicó Claudio Rissi a raíz del lanzamiento de una nueva temporada, en donde volverá a representar a Mario Borges, ex jefe de la cárcel.

Quien también se expresó fue Gerardo Romano, que vuelve a aparecer con AntÍn en la serie: “Me pasa con todos los actores del elenco. Hay un deseo de reencontrarme y no sé, puede haber funcionado como un efecto estimulante el hecho de que sabíamos que se terminaba la historia. Entonces eso genera una cierta melancolía anticipada, pero lo disfruté mucho”.

Según el sitio web de críticas, Filmaffinity, Netflix vuelve a utilizar la crueldad como arma principal: “Es otra temporada en el infierno, igual o más brutal que las anteriores y, en todos los casos, no apta para estómagos sensibles. Una vez que se atraviesan los portones de esa monstruosa cárcel, no hay escape posible. Ni siquiera para los espectadores”, explicó Diego Lerer, periodista del medio.

Se esperan más críticas oficiales al respecto tras su salida y métricas provenientes desde la audiencia, que podrían dejar en evidencia si es o no un éxito este estreno.