Magia de Netflix: Villefranche-sur-Mer mejor que St. Tropez

'Emily in Paris' fue creada por Darren Star (conocido por sus guiones para 'Melrose Place', 'Sex and the City' y 'Younger') y producida por MTV Entertainment Studios para Netflix, ambientada y filmada en la región Île-de-France, en especial París, protagonizada por Lily Collins en el personaje de una estadounidense educada en el medio oeste de USA, que trabaja en una agencia de publicidad y marketing, Savoir, donde intenta el éxito laboral a la vez que experimenta un shock cultural.