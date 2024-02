Gran Hermano en la mira por una nueva acusación

“Digan que quiero cámara, lo que sea. Esperé un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajo y no poder seguir como todos lo hicieron", comenzó diciendo la ex hermanita. “Digan que quiero cámara, lo que sea. Esperé un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajo y no poder seguir como todos lo hicieron", comenzó diciendo la ex hermanita.

"Quede entre las 5 y ni siquiera me dieron el lugar para estar en la noche de los ex. Ya me tiene cansada todo lo que les venden”, agregó la joven, en su cuenta de X.

Quien, para respaldar su denuncia, añadió: “Acá, por si no me creen”.

image.png

“¡Acá, cuando estaba a punto de entrar al reality! Todo iba bien hasta que me preguntaron si tenía contrato con Kuarzo, a lo que me decían que iban a hablar”, prosiguió.

“Faltaba dos semanas para entrar y ya me habían pedido todo: pasaporte, fecha de inicio, DNI, entre otras cosas. Mágicamente, no entré”, culminó la joven, acompañado de un emoticón de una mano despidiéndose.

image.png

Y, como si todo lo mencionado hasta el momento hubiese sido poco, declaró de manera contundente: "Lo que tienen en común este GH con el del año pasado es que si la producción apoya o banca a una persona van a hacer lo posible para no mostrar la verdadera cara".

