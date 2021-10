Flow alerta lo que viene y se prepara

Según el último informe de la agencia global de medios de comunicación y marketing, Mindshare, cuyas oficinas centrales se encuentran en Londres, “850 mil hogares con servicio de banda ancha no están abonados a la TV paga. Si bien el 60% son cord-cutters (hogares que dieron de baja a su servicio de TV paga), un 40% son lo que llamamos cord-nevers, hogares que nunca fueron clientes de un servicio de TV paga. Un segmento con fuerte predominancia de Millennials / Centennials que al independentizarse sólo contratan banda ancha (+ celular). Por lo tanto, en Argentina hay aproximadamente 500 mil hogares cord-cutters y unos 350 mil que son cord-nevers”.

Claro, en la Argentina todavía el cable sigue teniendo predominancia, pero no hay que ignorar que en los próximos 5 años, todas las empresas deberían encarar cambios estructurales en función de lo que ya está pasando con los jóvenes. Serán los próximos adultos. La política también está mirando esto con detenimiento, aunque sus equipos de campaña y gestión demuestra una completa ignorancia para dirigirse a ellos.

“En Argentina, la penetración de la TV paga se mantiene en niveles cercanos al 75%, sin que se observe una baja… al contrario la TV paga creció un 3% en suscriptores en los últimos 4 años. En el contexto global de la industria, y particularmente en mercados donde la TV paga está más desarrollada, no es un dato malo, al contrario. La TV satelital sí perdió terreno (-9% de suscriptores entre 2017 y 2020, casi 250.000 clientes) mientras que la TV Cable mostró mayor resistencia a las nuevas plataformas y cambios en los consumos”, reveló Mindshare.

En el país, Flow (11%) está segundo entre las plataformas más importantes, luego de Netflix (26%).

Pero ojo, la asociación entre Flow y Disney no puede pasar desapercibida. Tal como dijimos, Flow es la segunda plataforma multicontenidos del país, detrás de Netflix. ¿Y quién le declaró la guerra a Netflix? Disney. El enemigo de mi enemigo es mi amigo.

Al respecto, la agencia británica profundiza:

En 2021, Netflix superará los 5 millones de suscriptores en Argentina y en plena pandemia, los usuarios de entre 16 y 34 años fueron los mayores consumidores de contenido en la plataforma. El catálogo de Disney es uno de los más completos entre series y películas (Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, etc.). Cruella y Luca son algunos de los contenidos que impulsaron su crecimiento durante el Q2 2021. Disney está usando sus Bundles como un driver importante del crecimiento: en LatAm, se está por lanzar el combo Disney+ y Star+ (ESPN y contenido entretenimiento adulto). Más allá de su agresividad, es muy interesante que se analice cada región de distinta manera. Pero esta estrategia de conquista Disney depende en gran medida de suscriptores de ARPU - Average Revenue Per User - bajo y Hotstar que es el servicio "bundleado" en Asia (India, Indonesia principalmente) representa el 40% de la base total de suscriptores de Disney+

A su vez, Disney+ estuvo cuarta en el primer cuatrimestre del 2021 entre las aplicaciones más descargadas en los dispositivos móviles, detrás de TikTok (1ª), Telegram (2ª) y CuidAR (3ª).

Netflix, en problemas

Mindshare repasó: