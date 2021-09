Feinmann le contestó a CFK y Rossi habló con Macri: "Hola jefe"

"Estaba el ex presidente en su canal, en LN+... lo agarré empezado, y aparentemente le estaban preguntando sobre manifestaciones de Alberto respecto de cómo lo había ayudado, no sé... la cuestión es que los dos periodistas, no voy a adjetivar o descalificar a nadie, le preguntan si no lo dejamos gobernar.. '¿usted dice que los peronistas son golpistas?', le preguntan con cara así de circunstancia. 'Sí, son golpistas'. Amigo, amigo, ¡lo llevaste a Pichetto de vicepresidente, que fue presidente del bloque peronistas durante los 12 años y medio, que te votaba hasta el café con leche ¿y decís que los peronistas no te dejamos gobernar? Pero vamos che, vamos...", se envalentonó CFK al mismo tiempo que criticaba la labor de los periodistas por no "repreguntarle nada". "Estaba el ex presidente en su canal, en LN+... lo agarré empezado, y aparentemente le estaban preguntando sobre manifestaciones de Alberto respecto de cómo lo había ayudado, no sé... la cuestión es que los dos periodistas, no voy a adjetivar o descalificar a nadie, le preguntan si no lo dejamos gobernar.. '¿usted dice que los peronistas son golpistas?', le preguntan con cara así de circunstancia. 'Sí, son golpistas'. Amigo, amigo, ¡lo llevaste a Pichetto de vicepresidente, que fue presidente del bloque peronistas durante los 12 años y medio, que te votaba hasta el café con leche ¿y decís que los peronistas no te dejamos gobernar? Pero vamos che, vamos...", se envalentonó CFK al mismo tiempo que criticaba la labor de los periodistas por no "repreguntarle nada".