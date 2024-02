¿Estalló la interna en TN por Jonatan Viale? Habló Sergio Lapegüe

"Lapegüe fundó TN, entonces viene otra figura como es Joni y le compran un teleprompter, y explota", aseguró Ángel de Brito.

Sergio Lapegüe desmintió su supuesto enojo con Jonatan Viale

En este contexto, el portal PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Lapegüe. El periodista negó rotundamente cualquier tipo de tensión con el ex conductor de ¿La ves?.

Gracias por preguntar. Es todo falso. No es cierto que esté enojado ni con Jonatan ni con nadie. No sé de dónde sacan eso

Y remarcó contundente: "Es más, antes de que comience su programa, tomamos un café. Le ofrecí toda la ayuda para su programa. Y hasta pedí sacarlo al aire en mi noticiero el día de su debut. Por lo tanto lo que dijeron no es verdad".

