¿Jonatan Viale banaliza los golpes militares o es un ignorante?

“¿Cómo terminaron los gobiernos no peronistas en los últimos setenta años? Muy mal. Pensá conmigo, pensá esto. Primero, 1955, Arturo Illia, volteado. Sigamos, 1966 Arturo Frondizi, volteado. Sigamos, 1989 Raúl Alfonsín, volteado. Sigamos, 2001, Fernando de la Rua, volteado. Sigamos, 2019, Mauricio Macri, intentaron voltearlo, estuvieron cerca. Conclusión, el peronismo no aguanta, no aguanta estar mucho tiempo afuera del poder. Señores, señoras, se ha activado el modo helicóptero”