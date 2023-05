Estalló la interna con Marcela Pagano: Echaron a periodista

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCr_v7H8u7YT%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJRCZAT4O0oeOj2BxMSJrCvD2E54erSA2GUVcPSYXMStPXPnt8N8ZCYv8uzCsGxw2299kNXiBJHH0tizw26VBMf9SarsHMDprsZCDSgHr42S6aW9ezJDu9S8gjsixKBU2PUHC0IIPK36sKKlukpXVKWRsQxTgZDZD View this post on Instagram A post shared by Radio Mitre (@radiomitre)

"Paula Trápani estaba conduciendo su programa en Radio Del Plata y las autoridades de la radio deciden echarla y poner en su lugar a Marcela Pagano. Hablé con Paula y me contó su enojo con la radio, y después, que no se haya puesto en contacto Marcela. El nombre del programa lo cambiaron por no les quedó otra, tenía el nombre de Paula, pero el equipo es el mismo. Por eso es raro", manfestó.

"Lo que alguien me contaba es que molestó porque además venían armando el programa de Pagano con Paula al aire no sabiendo nada de lo que se le venía, es escandaloso y una falta de códigos total", concluyó el periodista.

¿Marcela Pagano acusa al SIPREBA? "Me inventaron una causa"

Marcela Pagano debutó en Radio del Plata tras ser despedida de A24. La periodista en su primer programa, A quien quiera Oír, disparó nuevamente contra el Grupo América y contra el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA).

Pagano abrió el ciclo con un duro editorial en el que aseguró que le inventaron una causa sin fundamento: "Fui injustamente despedida para callar voces que ponen en juego intereses políticos y económicos. Es una maniobra común en ese canal de noticias". Recordemos que el Grupo América ratificó que fue despedida por "violencia laboral".

"Las autoridades en el último tiempo presionaron a mis compañeros de trabajo para que mientras yo hablaba eliminaran las placas, las que yo misma armaba o los videograph vinculados a las consecutivas subas del dólar. Es sólo un ejemplo de la asfixia que pretendían hacerme, usando a mis propios compañeros como instrumentos de censura y acoso", aseguró Pagano.

La periodista se tomó su tiempo para detallar su versión de los hechos, poniendo en la mira al SIPREBA. Según el comunicado emitido por el Grupo América, un productor de 18 años de antigüedad cuya identidad no fue revelada acusó a Pagano ante el Director del Capital Humano del holding y fue acompañado por tres miembros de la Comisión Interna del SIPREBA el pasado 31 de marzo.

"A mi me inventaron una causa sin fundamento e invocaron a una discusión privada y telefónica con un productor del canal con el que sólo trabajé cuatro días y que yo misma pedí a una coordinadora del canal que intervenga por su incumplimiento de los horarios laborales que el programa requería", disparó.

"Fue esa coordinadora quien decidió que esa persona no trabaje más conmigo y lo colocó en un equipo de trabajo junto a Rolando Graña. Inventaron testigos de los que nunca pudo existir testimonio alguno, ni siquiera se a ciencia cierta si ese empleado denunció ciertamente lo que le invocan, porque lo seguí cruzando hasta el último día en el canal y jamás me explicitó ningún problema conmigo, ni él ni ningún otro compañero", aseguró.

"Parte de la maniobra de la empresa, fue la supuesta queja que le invocan a esa persona en mi contra y digo supuesta porque su queja no estaba firmada en un descargo por escrito firmado por él", manifestó Pagano a diferencia de las declaraciones de Graña.

