El Mundial fue mas potente que La Peste

Las relaciones de la sociedad y el comportamiento individual fue / es diferente después de La Peste y, además, sus secuelas no han sido debidamente revisadas y estimadas, según informan desde epidemiólogos hasta sicólogos y sociólogos. Obvio, los economistas están dentro del gran cambio. Un gran patapúfete que no ha cesado.

A esta situación, Maremoto, Tsunami, movimiento de las placas tectónicas tranquilas en su nivel por tanto tiempo, en Argentina La Peste nos afectó, pero menos que los fenómenos que causó el Campeonato Mundial de Fútbol Profesional en Qatar. Sus consecuencias tienen años para funcionar, no se irán. Mienten quienes dicen que son de poca incidencia en la sociedad.

Nadie pudo esquivarlo

El hecho de Qatar significó aceptar que la economía y la coima (íntima convicción y Grondona está muerto) con mas lo siguiente: el patriarcado y las sociedades teocráticas son unas, si declamamos desde la lejana izquierda de vidrieras, y son otras si pagan su peaje. Por la plata baila el mono, el velo y la igualdad de género. Sucedió, muchachos.

Aquellos que hace años vivían de velar el triunfo de 1986 complotaban sin cesar porque estaba claro que terminaba su curro de portadores de una medalla. Fin de una mentira y una anécdota, una exageración y un olvido.

El fin del velatorio

Los testigos del 1986 que contaban y contaban una gesta no estuvieron en este y mas, no pudieron ser parte de la novelesca o la épica del 2022, si es que la hubo. Otros narradores para el porvenir.

Por testigos me refiero a los testigos pagos, que de aquel acontecimiento del ‘86 hicieron un modo de vida que se terminó. Chau. Listo.

Un elemento que juega en los detallados gestos de las relaciones públicas y la ideología que encierra y si, si señor, la encierra, tuvo su punto mas alto cuando entraron en Qatar, al final de todo dos de los ganadores del 1986 y ninguno de los ganadores de 1978. Nota, estaba en todos los partidos Kempes. Se lo vió. Las cámaras lo enfocaban. Y está Menotti vivito y conciente.

qatar 2022 El Gran Mundial Qatar 2022, que resistió a la mala prensa de USA y Europa Occidental.

Una hipocresía que entristece

Si los milicos son parte de la negación sobre 1978 hay algo que no se entiende. Tenemos tres estrellas de los mundiales o dos… se insiste: son 3 estrellas o dos… Plantear la ideología de una zurdería que no puede ocultarse en mitad de los festejos es cruel y eso hicieron, crueldades.

Qué cosa no se entiende… están bordando tres estrellas por tanto hay tres campeonatos ganados y uno de esos tres fue en 1978. ¿Se entiende o seguirán haciendo de la hipocresía algo doblemente infame?

Que el Partido Militar en su segundo mandato (1976 al 1983) fue torturador y asesino es tan cierto como que el festejo del campeonato agarró para otro lado y esa es la enseñanza…¿se entiende?

qatar 2022 La final del Mundial Qatar 2022 se palpita dentro de poco y éste será el estadio donde se disputará

Comparaciones incomparables

La diferencia entre Maradona y Messi existe y es muy grande. La diferencia entre un equipo y otro es, mas allá de lo deportivo, de comportamiento social. Cuidado: también de indulgencias y perdones para con Maradona. Vamos, vamos, vamos…

¿Quién será el Valdano que parta hacia lo ”intelectual” y de conferencias sobre liderazgo y quien el Ruggeri que deseaba el fracaso en Qatar y vende, en avisos de televisión, productos rebajados de una cadena de Supermercados…? Quien el Leopoldo Jacinto Luque que vuelva a un pasado que no fue ni lindo ni perfecto…

¿Quien será el Kempes que conquistó un lugar en el fútbol de España y quien el Pasarella de tantos actos contradictorios, incluida su afección gastrointestinal?

¿Quien el Cóppola que sobreviva a todas las afecciones de Maradona, que no hable de la enfermedad de Diego y sea su biógrafo no autorizado…?

Con esta advertencia: no hay un Maradona fuera de la cancha, exagerado, desbordado, ilegal y cercano a Dios. Messi es diferente y comparar es esa enfermedad Argentina. San Martín o Belgrano… por favor.

Dos mundos diferentes

Tal vez el punto de quiebre esté allí. Ubicados contra desbordados. Y algo tremendo, muy difícil de mantener en la oscuridad. Después de 1986 fueron todos, todos, todos los que siguieron parte de una Generación Plateada, medallas de plata, nunca volvió el Oro de los Campeones. Les dolía ser plateados a los argentos… (ojito: argento como plata)

Con esta Generación llegó el oro que ningún Verón / Mascherano /Riquelme puede mostrar.

Por fuera de los oropeles algo que fue tres veces inatajable. La alegría popular.

En el primer caso, 1978 quisieron esconderla pero las fotos están y las filmaciones también. La alegría popular fue inatajable.

Aún hoy muchos reniegan de un rostro alegre que las fotos no pueden esconder… y entonces bueno, esconden las fotos.

En el segundo caso, 1986 quisieron usarla y no fue posible, no hay actor político que pueda resolver el grito de gol o un penal atajado, como en el 1978 no hubo milico que reemplazase a la pelota en el poste del jugador holandés mas allá de los 30 minutos del segundo tiempo en la final. “Dinámica de lo impensado”.

En este caso quedaron fuera los comentaristas con afanes comerciales y los que “hacían prensa” por tal o cual jugador.

La realidad es inatajable

Otra vez, como tantas otras, el deporte tiene sus reglas mas claras y menos distorsionadas. Si el penal va adentro es gol y se terminó el partido. No hay “Habeas Corpus” ni mafia judicial. Nada.

El triunfo del 2022 se inscribe en la lozanía de muchachitos jóvenes con pocos ancianos de 30 años de edad en la cancha. Un Director Técnico que ganaba muy poco dinero pero era parte del juego. Del juego en que andaban (perdón Gelman) los convocados a jugar, estar, acompañar. Nótese: todos son Siglo XXI.

Otra vez, la alegría desbordó los recaudos. Todos querían festejar. Los que, además de festejar querían aprovecharse no pudieron o, al menos, no les resultó fácil.

No es certero decir que La Peste desapareció. Está y, además, cambió el mundo. El Siglo XXI empezó definitivamente después de La Peste.

Nadie puede plantearse que el personaje medio de Argentina no sabe qué cosa es festejar sin segundas intenciones. Todos estuvimos en la calle y no era necesario hablar de la grieta o la inflación, el AUH o el IVA. Nada que molestase la sonrisa. Eso queda. Como las secuelas o la recidiva de La Peste. No será sencillo desalojar un hecho: se festejó sin denuestos contra el Otro. No es posible quitar lo bordado: tres estrellas.

En ambos casos la clase política argentina no entendió. Eso aflige porque La Peste fue un yerro sobre algo que tocó a todos. El Mundial y el equívoco en la actitud de la dirigencia política no tiene copia en el mundo. No en este campeonato. Dentro de 4 años se verá. En el fútbol. En las decisiones políticas la siembra está hecha. El Mundial ha sido muy potente, mas que La Peste.

Los analistas que sostienen que El Deporte Profesional (es eso, es eso muchachos) no tiene influencias en el mundo hablen con Jesse Owens…o estúdienlo.

Un costado inapelable de la traslación del ayer al hoy y al mañana es el estudio de lo perdurable: el hecho cultural. No se muere, se transforma. Como nosotros, como todo.