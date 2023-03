El Grupo Clarín cerró la grieta: Jubiló a Macri y CFK

Sobre esta hipótesis, Kirschbaum merodea sobre el misterio que envuelve al Frente de Todos acerca de quién será el candidato. Hasta ahora, parece que es un tapado:

Cristina ha ratificado que no será candidata en cualquier posición y eso ya ha trascendido en su círculo más cerrado. Para darle más énfasis a su decisión, la Vicepresidenta no iría al acto del 11 organizado por el Andrés “el cuervo” Larroque y los sectores más duros del kirchnerismo bajo el lema “Luche y Vuelve”, remedando aquella consigna del FREJULI en marzo de 1973 Cristina ha ratificado que no será candidata en cualquier posición y eso ya ha trascendido en su círculo más cerrado. Para darle más énfasis a su decisión, la Vicepresidenta no iría al acto del 11 organizado por el Andrés “el cuervo” Larroque y los sectores más duros del kirchnerismo bajo el lema “Luche y Vuelve”, remedando aquella consigna del FREJULI en marzo de 1973

"Pero eso ocurrió hace 50 años, en otro contexto distinto al actual. No se puede volver si Cristina no se fue a ningún lado y es la responsable de la criatura que creó. Si no es Cristina, ¿Quién puede garantizar ser la bala de plata del oficialismo? El elegido podría ser Kicillof que se resiste ir al matadero. Massa parece haber salido de la grilla porque la inflación le está apedreando el rancho, y Wado de Pedro es una candidatura testimonial. Faltan también Scioli, Manzur, Grabois y Capitanich que se anotan para la Casa Rosada”, grafica.

El Grupo Clarín también jubiló a Macri

En tanto, en el portal digital deportivo del mismo grupo, Olé, se publicó una nota firmada por el periodista Sergio Maffei que ilusionó a muchos en Juntos por el Cambio:

Bomba en Boca: Macri participará de las próximas elecciones Bomba en Boca: Macri participará de las próximas elecciones

De acuerdo a lo informado por el comunicador, “Mauricio Macri participará en las próximas elecciones de Boca. La noticia de por sí es fuerte, porque si bien el ex presidente del club viene participando activamente de la política xeneize, al punto de que apoyó a Andrés Ibarra como candidato de una de las listas opositoras, otra cuestión totalmente diferente es que él mismo sea integrante de esa nómina. Y en principio, así será…”

Según pudo averiguar Olé, la idea de Macri es anunciarlo el próximo 3 de abril, cuando Boca cumpla 118 años. De entrada, será parte de la oposición integrando el resto de la lista. Incluso, hasta podría arrancar como vocal, la misma posición en la que se postuló Juan Román Riquelme para luego ser vice en la lista de Ameal, que finalmente ganó las elecciones en el 2019. Es decir, en primera instancia, no será integrante de la fórmula presidencial con Ibarra, pero eso no está del todo definido.

Así las cosas, se pregunta y responde al mismo tiempo: “¿Habrá escenario entonces para un enfrentamiento electoral entre Macri y Riquelme? Claro que sí. Hoy son los dos pesos pesados de ambas listas y quienes arrastrarán la mayor cantidad de votos. De hecho, no se descarta que el ex presidente de la Nación termine siendo justamente uno de los vices (segundo o tercero), en caso de que su Agrupación gane las elecciones (serán a fines de este año). Román, por su parte, aún no definió desde que lugar participará, pero todo indica que será parte de la fórmula oficialista”.

Más contenido en Urgente24

Ruptura de los bancos de Adeba y Juntos por el Cambio

Día clave para bancos y Tesoro, con choque de JxC vs. FR

Javier Milei mostró armado bonaerense y denuncian sabotaje

Cacerolazo vs. CFK 2023 vs. Papa Francisco: Inminente choque

Después de los pingüinos, Alberto Fernández al calor hostil