Después de los pingüinos, Alberto Fernández al calor hostil

Fernández considera que esas mediciones no le restan posibilidades porque CFK no será precandidata. Algunos afirman que Fernández tampoco pero no se nota. Y para dejarlo en evidencia lanza sus declaraciones que, sin embargo, a menudo incrementan su imagen pública negativa.

Párrafo aparte, el motivo de la invitación de Zamora a Fernández: la remodelación y ampliación de la Escuela del Centenario, en la ciudad de Santiago del Estero -de la que Zamora fue alcalde municipal- cabecera del departamento Juan Francisco Borges, la más antigua de las ciudades existentes del país, a orillas del río Dulce.

Es la Escuela Nº1, según recordó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, "es la escuela emblemática", y la obra fue financiada en forma mayoritaria por Nación -testimonio de tiempos más prósperos para Santiago, una de las varias obras que se construyeron al celebrarse el primer Centenario de la Patria, en 1916, realización del arquitecto francés Joseph Giré y el ingeniero Juan Molina Civit, con el objetivo de representar el ideal de nacionalismo y progreso, disparador para un buen discurso presidencial, aunque... es Fernández...-.

---------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Cacerolazo vs. CFK 2023 vs. Papa Francisco: Inminente choque electoral

Javier Milei mostró armado bonaerense y denuncian sabotaje

JxC sigue con el Plan Bomba: Ahora, el turno de bancos

Vendimia en llamas: Tensión entre Patricia Bullrich y Morales