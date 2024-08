El descargo de Eduardo Feinmann tras su estallido por una publicidad

Ante la repercusión que tuvo el momento, en la jornada de ayer el tópico se tocó durante el pase del canal. "Lo que no me quedó claro, Edu, hablando de niños y demás, ¿Día de la Infancia hay que decirle? No me quedó claro", lanzó provocador Esteban Trebucq y provocó las risas de toda la mesa. "¿Te corrigieron el papelito?", continuó picante el conductor de +Verdad.