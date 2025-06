Eduardo Feinmann explotó de furia contra su producción: "Me levanto y me voy"

Y agregó para que no queden dudas: "Ni el balcón, ni la gente abajo". Y luego agregó tajante que en el caso de que lo volvieran a hacer dejaría el aire. "Me levanto y me voy", desafió. Asimismo, tras la repercusión que generó el video en las redes sociales, el comunicador explicó: "No seré cómplice de la rea y toda su monada".