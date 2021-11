Quien despertó la sorpresa del público twittero fue Diego Santilli. El principal candidato opositor dejó más dudas que certezas con sus respuestas. Al ser consultado por el ex presidente riojano recientemente fallecido afirmó: "En el final, no me gusta". Lo mismo ocurrió con Jair Bolsonaro: "No, tampoco me gusta". Por otro lado, cuando se le preguntó por Kristalina Georgieva contestó: "Depende, hace su trabajo".

Sin embargo, la respuesta que más ruido hizo fue cuando dudó en responder si le gustaba o no el dirigente social Juan Grabois. Luego de unos segundos de silencio, Diego Santilli sentenció: "No, tampoco".

Sus devoluciones provocaron el repudio de algunos usuarios de la red social de Twitter -en su mayoría, jóvenes libertarios- y arremetieron contra el ex ministro de Seguridad porteño. Decimos libertarios ya que muchos condenaron la actitud del dirigente en dudar más con Grabois que con el mandatario brasileño, más alineado a las ideas de Javier Milei.

https://twitter.com/SantiagoPoli/status/1458550653731545091 Santilli es más zurdo que Messi y Maradona juntos. Tremendo lo que dudó con el delincuente de Grabois. https://t.co/DzVkbdXlXc — Santiago Poli (@SantiagoPoli) November 10, 2021

https://twitter.com/MatiPavone/status/1458552590623334400 Santilli dudo más con el hijo de remil puta de Grabois que nos corta la ciudad todos los días que con el presidente de Brasil https://t.co/KEVnBXu19M — Pavone (@MatiPavone) November 10, 2021

https://twitter.com/Nicoalonso14/status/1458547382690271232 Santilli duda con grabois y después dicen que son distintos… https://t.co/kM8bb6QeGU — Nico (@Nicoalonso14) November 10, 2021

https://twitter.com/rocionieto_o/status/1458492882718019587 SANTILLI COMO VAS A DUDAR CON GRABOIS HERMANO — Rocío (@rocionieto_o) November 10, 2021