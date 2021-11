Cynthia Hotton y Randazzo están "en un cumple" y son virales

"80 centavos", fue la respuesta de Cynthia Hotton que dejó a todos atónitos, cuando le preguntaron cuánto costaba el boleto de colectivo.

"Díganme que Hotton estaba jodiendo, ¿Acaso existen los centavos?", se preguntó el usuario @CaldanoFederico en su cuenta de Twitter. Y en esa línea, mensajes similares a ese se multiplicaron en la red social: "Cynthia Hotton dijo que el mínimo del colectivo sale 80 centavos. ¿Hace cuánto que no sale del country?... Cuenta la leyenda que una vez Cinthia Hotton se subió a un colectivo. Pero ya saben como son las leyendas; no tienen base histórica... La última vez que Hotton se tomó un bondi Samid y Viale todavía no se habían cagado a trompadas".

Los memes y las reacciones respecto a la insólita respuesta no se hicieron esperar, pero además de Hotton, también quedó en la mira Florencio Randazzo, que no supo la respuesta de casi ninguna pregunta.

"Jajajajaja Cynthia Hotton no puede ser real, tiene que estar trucado, Florencio Randazzo un tipazo también"; ironizó el usuario @Nicobrea.

Otros mensajes rezaban: "ATENCIÓN: La baba te da CONOCIMIENTOS inútiles, pero CONOCIMIENTOS al fin para mear a tus adversarios. Destacamos EL CUMPLEAÑOS en el que están Randazzo y Hotton", reflexionó el usuario de Twitter @Hagov5.

"Que Randazzo no sepa cuánto sale siendo ex "ministro" es vergonzoso... Florencio Randazzo fue Ministro de Transporte y ni sabe a cuanto está el bondi...", agregaron otros usuarios.

Mientras tanto, el periodista @frangiovanoni añadió: "Crack como siempre Santoro. Randazzo, como yo pateando penales. Y Hotton con sus 80 centavos se quedó en 1996. Un par de preguntas distintas fuera del coaching y los políticos quedan desnudos".

https://twitter.com/frangiovanoni/status/1458176987466551304 Crack como siempre Santoro. Randazzo, como yo pateando penales. Y Hotton con sus 80 centavos se quedó en 1996. Un par de preguntas distintas fuera del coaching y los políticos quedan desnudos. https://t.co/DcqhFCFG3a — Fran Giovanoni (@frangiovanoni) November 9, 2021

https://twitter.com/GonzaloSalomon8/status/1458176910853279746 Randazzo es el recursante que quiere demostrar que sabe todo y por algo recursó. Hotton es para los cristianos lo que Milei a los libertarios: un altoparlante. https://t.co/GoEcqz28QW — Gonza (@GonzaloSalomon8) November 9, 2021

https://twitter.com/fabipa90/status/1458155661984940032 La última vez que Hotton se tomó un bondi. pic.twitter.com/PGdESBJZ3e — Fabipa (@fabipa90) November 9, 2021

https://twitter.com/ELDOCBROWN2/status/1458156878958145545 Cynthia Hotton cuando sube al colectivo de 80 centavos. pic.twitter.com/WCLMkpcixG — EL DOC BROWN (@ELDOCBROWN2) November 9, 2021